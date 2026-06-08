Erfaren Säkerhetsskydds- och behörighetsspecialist sökes till Eltel i Br
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2026-06-08
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Vill du ta en aktiv roll i att utveckla en säkerhetskritisk funktion? Är du driven, prestigelös och utvecklingsorienterad och har en fallenhet för att uttrycka dig träffsäkert i tal och skrift? Trivs du i komplexa miljöer med många kontaktytor och högt tempo där du får kombinera operativt arbete med att utveckla struktur, arbetssätt och processer?
Då kan det här vara ditt drömjobb!
Nu söker vi en säkerhetsskydds- och behörighetsspecialist till vår nationella säkerhetsavdelning i Bromma!
Vilka är mina arbetsuppgifter? ⚡
Här blir du en del av en affärskritisk funktion som hanterar tusentals behörigheter, nycklar, accesser och säkerhetsprövningar. Struktur, kvalitet och spårbarhet är helt avgörande. Vi genomför just nu ett större omtag där vi samlar och vidareutvecklar våra processer. Du får en central roll i detta arbete där du både levererar i det dagliga och är med och driver utvecklingen framåt.
Rollen är operativ och affärsnära, med många kontaktytor både internt och externt. Du arbetar nära chefer, kunder och kollegor runt om i landet i flöden som är avgörande för att våra tjänster ska kunna levereras säkert och effektivt.
Du kommer att:
Arbeta med behörigheter, accesser och nyckelhantering
Säkerställa att arbetet följer krav inom säkerhetsskydd, avtal och interna processer
Hantera högvolymsflöden med krav på precision, kvalitet och spårbarhet
Ha löpande dialog med chefer, verksamhet och kunder
Delta i analys och implementation av nya kundavtal ur ett säkerhets- och complianceperspektiv
Samordna och driva säkerhetsrelaterade flöden tillsammans med verksamheten
Agera stöd och rådgivare i säkerhetsrelaterade frågor
Hantera incidenter och bidra i analys och uppföljning
En viktig del av rollen är också att:
Identifiera förbättringsområden, risker och ineffektivitet
Driva och genomföra förbättringsarbete och processutveckling
Skapa standardisering, struktur och enhetliga arbetssätt
Säkerställa att vi arbetar i linjen med både kundkrav och lagstiftning
Hur är teamet? ⚡
Du tillhör en säkerhetsavdelning med cirka 15 sakkunniga inom säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och hållbarhet. Arbetet präglas av högt tempo, löpande flöden och parallella frågor. Samtidigt driver vi utveckling av arbetssätt och hanterar incidenter. Samarbete är centralt, liksom eget ansvar.
Du rapporterar till säkerhetschef Angelica, som ger tydlig riktning, stort förtroende och frihet under ansvar.
Som Daniel, säkerhets- och beredskapssamordnare, beskriver det:
"Vi har en bra stämning, arbetet är flexibelt och omväxlande. Det är högt tempo men vi har roligt under tiden. Jag utvecklas hela tiden – både som person och i min roll."
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare? ⚡
Hos oss får du en central roll i en verksamhet som bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Du får även möjlighet att påverka hur arbetssätt och processer utvecklas. Du blir en del av en trygg och inkluderande arbetsplats där samarbete, psykologisk trygghet och utveckling står i centrum. Säkerhetsavdelningen är nationell och täcker hela Sverige.
Säkerhetsavdelningen sitter i eget landskap, på huvudkontoret i Bromma. I lokalerna finns tillgång till både gym, bastu och gott kaffe. Självklart har vi fruktkorg flera dagar i veckan, och ibland dyker det upp extra godsaker också! Vi på säkerhetsavdelningen ansvarar även för receptionen och delar husansvaret vilket gör att vi tillsammans bidrar till både säkerhet och trivsel på huvudkontoret.
I våra medarbetarundersökningar lyfter många fram den goda arbetsmiljön och den positiva stämningen som anledningar till att de trivs och stannar kvar. På vårt Brommakontor är vi cirka 300 medarbetare, varav 150 tekniker. Vi är cirka 950anställda i Sverige och en del av en Nordisk koncern.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9953613