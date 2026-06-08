Kock & köksassistent sökas till Grisslehamn
Babord Hamnkrog & B.B AB / Kockjobb / Norrtälje Visa alla kockjobb i Norrtälje
2026-06-08
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Grisslehamns Marina söker engagerade medarbetare till vår restaurang.
Vi söker dig som främst har ett intresse för matlagning, är stresstålig och gillar högt tempo. Det är viktigt att du vill utvecklas och lära dig nya saker. Samt är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad.
Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi erbjuder upplärning och stöd för rätt person. Det finns möjligheter för att utvecklas inom företaget.
Personalboende finns att tillgå.
Arbetsplats Babord Hamnkrog, Grisslehamns Marina, Ekbacksvägen 16, Grisslehamn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: tone@grisslehamnsmarina.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock eller Köksassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Babord Hamnkrog & B.B AB
(org.nr 559049-9397)
Ekbacksvägen 22 (visa karta
)
764 56 GRISSLEHAMN Arbetsplats
Babord Hamnkrog & B B AB Kontakt
Endast kontakt via mail & sms
Tone Oppenstam tone@grisslehamnsmarina.se 0707592266 Jobbnummer
9953608