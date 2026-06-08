Kock & köksassistent sökas till Grisslehamn

Babord Hamnkrog & B.B AB / Kockjobb / Norrtälje
2026-06-08


Visa alla kockjobb i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Värmdö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Babord Hamnkrog & B.B AB i Norrtälje

Grisslehamns Marina söker engagerade medarbetare till vår restaurang.
Vi söker dig som främst har ett intresse för matlagning, är stresstålig och gillar högt tempo. Det är viktigt att du vill utvecklas och lära dig nya saker. Samt är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad.
Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi erbjuder upplärning och stöd för rätt person. Det finns möjligheter för att utvecklas inom företaget.
Personalboende finns att tillgå.
Arbetsplats Babord Hamnkrog, Grisslehamns Marina, Ekbacksvägen 16, Grisslehamn.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: tone@grisslehamnsmarina.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock eller Köksassistent".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Babord Hamnkrog & B.B AB (org.nr 559049-9397)
Ekbacksvägen 22 (visa karta)
764 56  GRISSLEHAMN

Arbetsplats
Babord Hamnkrog & B B AB

Kontakt
Endast kontakt via mail & sms
Tone Oppenstam
tone@grisslehamnsmarina.se
0707592266

Jobbnummer
9953608

Prenumerera på jobb från Babord Hamnkrog & B.B AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Babord Hamnkrog & B.B AB: