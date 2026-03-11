Serveringspersonal på deltid/ extraknäck

Coo Coo Thai AB / Servitörsjobb / Örebro
2026-03-11


Restaurang Coco Thai ligger i centrala Örebro, med ett stenkast till slottet och Örebro Resecentrum.
Dagligen serverar vi lunchbuffé och a la carte till såväl allmänheten som slutna sällskap.
Restaurangen har fullständiga rättigheter.
För närvarande söker vi personal till serveringen som kan jobba deltid (kvällar och helger).
Schemalagd arbetstid.
Tunga lyft förekommer.
Har du jobbat med Örebro kommuns egenkontrollsprogram, ses det som en stark merit.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Ring efter klockan 14

Arbetsgivare
Coo Coo Thai AB (org.nr 556645-4764)
Storgatan 13 (visa karta)
703 61  ÖREBRO

Kontakt
Thanh Ly
0736179661

Jobbnummer
9791935

