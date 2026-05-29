Serveringspersonal Kronovalls slott
Wikan Personal AB / Restaurangbiträdesjobb / Tomelilla Visa alla restaurangbiträdesjobb i Tomelilla
2026-05-29
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Kronovall har ett långt arv som Sveriges enda "vinslott". Genom sin historia har gården varit värd för en mängd olika kulinariska koncept och format, alla rotade i en tradition av att leverera förfinade matupplevelser och minnesvärda fester.
Sedan 2026 har Kronovalls Estate hamnat under familjen von Brauns förvaltning. Optimala förutsättningar skapas för skickliga och oberoende restaurangägare att skapa och leverera ett kurerat urval av restaurangkoncept över hela gården.
Inför säsongen 2026 söker vi nu efter serveringspersonal till vår restaurang.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan personal.Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du med service och servering i vår bistro- och uteserveringsmiljö, där fokus ligger på att skapa en välkomnande och minnesvärd upplevelse för våra gäster under sommarens dagar och kvällar.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge personlig service, servera mat och dryck, hålla restaurang- och uteserveringsytor inbjudande och välskötta samt guida gäster genom vårt utbud av dryck, mat och tilltugg.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och söker dig som är social, serviceinriktad och alltid bemöter gäster med energi, värme och professionalism. För oss handlar servering inte bara om mat och dryck - vi vill skapa en helhetsupplevelse där varje kväll känns speciell för våra gäster.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, arbetar effektivt och har ett öga för detaljer samtidigt som du bidrar till en avslappnad och trivsam atmosfär för både gäster och kollegor.
Du är självgående, tar egna initiativ och känner dig trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med teamet.
Information och kontakt
Säsongen sträcker sig från juli till augusti, med möjlighet till enstaka arbetspass i samband med event och arrangemang under sensommar/höst och vinter.
Tjänstgöringsgraden är cirka 75 % under juli och cirka 50 % under augusti.
Vi tillämpar löpande urval, så ansök redan idag! Sista ansökningsdagen är den 19 juni.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Rebecka Persson, 0417-77 99 84.
Välkommen med din ansökan via Wikans hemsida!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Torget 6 (visa karta
)
273 30 TOMELILLA Arbetsplats
Kronovalls Slott Kontakt
Rebecka Persson 0417-77 99 84 Jobbnummer
9936425