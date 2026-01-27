Seniorkonsult Executive Search
2026-01-27
HRM söker en Seniorkonsult Executive Search
HRMs vision är att bidra till ett kompetenskraftigt Norden genom att utveckla både individer och organisationer. Genom engagemang och kompetens stöttar vi människor och verksamheter att uppnå sin fulla potential. Våra ledord; Drivna, Engagerade och Kompetenta, genomsyrar allt vi gör och speglar vår dedikation till att skapa framgångsrika partnerskap.
Vi erbjuder bland annat executive search, rekrytering, interimstjänster, coaching, skräddarsydda ledningsutvecklings-program och strategisk rådgivning. Vi verkar inom hela Norden och kan tack vare vårt nätverk i form av samarbetspartner också erbjuda tjänster även i andra delar av Europa. HRM Affärsutveckling startades 2005. Läs gärna mer på www.hrmab.se
Vi växer och behöver därför förstärka vårt härliga team med ytterligare kompetens. Vårt mål är att göra värdeskapande och långsiktiga affärer och leveranser genom att bygga starka partnerskap med våra kunder. Arbetsglädje och sammanhållning är grunden i vårt arbete. Vi söker nu en självgående och erfaren seniorkonsult till vårt kontor i Stockholm.
Rollen innebär attGöra affärer såväl befintliga som nya egna kunder.
Genomföra rekryterings- och searchuppdrag från ax till limpa gällande ledningsgrupp till C-level tillsättningar.
Bidra till att utveckla HRM som bolag vad gäller lönsam tillväxt såväl som kultur, processer, arbetssätt, kvalitetsuppföljning etc.
Använda kapacitets- och personlighetstester som en naturlig del av processen.
Bidra till att utveckla HRMs hela affär samt kundrelationer och arbetssätt.
Bakgrund
Vi ser att du har akademisk examen inom beteende vetenskap eller annat relevant ämne samt minst 10 års dokumenterad, bred och gedigen erfarenhet av rekrytering/search. Du har även ett brett nätverk bestående av starka relationer och referenser med egna upparbetade kunder.
Vi ser det som meriterande om du har coachcertifiering samt licens i något/några testverktyg. Det är positivt om du har egen chefserfarenhet samt har genomfört kundleveranser inom något/några av våra andra affärsområden.
Hos oss trivs du som ärDriven och självständig
Prestigelös och noggrann
Affärsfokuserad med hög kvalitetsmedvetenhet
Relationsskapande och förtroendeingivande
En lagspelare som vill bygga långsiktiga affärer
Vårt erbjudandeKvalificerade uppdrag - från specialist till C-level
Ett erfaret och entreprenöriellt team med hög kompetens
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka
Fast lön och kollektivavtal
Riktigt fina lokaler på Strandvägen, mittemot Djurgårdsbron
Hos oss finns utrymme att växa - både professionellt och som person!
Skicka gärna in din ansökan snarast möjligt då vi intervjuar löpande.
Vid frågor, välkommen att kontakta Mio Wennersten Emanuelsson, CEO på HRM Affärsutveckling, mio@hrmab.se
