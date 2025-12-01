Seniora Fastighetshandläggare Stockholm!

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-12-01


Visa alla administratörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Järfälla eller i hela Sverige

Om uppdraget
Vi söker 2 fastighetshandläggare som kommer att spela en central roll i utvecklingen av en ny, viktig tvärförbindelse i Stockholmsregionen. Du blir en del av ett stort investeringsprogram där flera parallella projekt tillsammans skapar framtidens spårvägssträckning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden Fastighets- och avtalsfrågor inom ett geografiskt områdeDu kommer bland annat att:

Kommunicera behov av fastighetsrelaterade utredningar och säkerställa deras framdrift


Driva frågor kopplade till genomförandeavtal med kommuner och anläggningsägare


Föra markåtkomstförhandlingar och upprätta nödvändiga avtal


Förbereda lantmäteriförrättningar och bistå under processen


Teckna servitutsavtal och dokumentera ärenden korrekt


Stötta projekt och funktioner med fastighetsrättslig kompetens

Avtal med ledningsägare samt drift- och underhåll
Du får ansvar för att:

Ta fram och förankra strategier för avtal med ledningsägare


Arbeta fram tilläggsavtal och DoU-avtal i linje med tidplan och programstrategi


Samverka tätt med projektledning, teknikfunktioner och andra interna och externa aktörer

Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Har högskoleutbildning som lantmätare (minst 180 hp).
• Har minst 9 års arbetslivserfarenhet som lantmätare.
• Har erfarenhet av att handlägga ledningsrättsärenden i minst ett uppdrag.
• Har erfarenhet av markåtkomstförhandling i tätbebyggd miljö från minst ett uppdrag.
• Har minst 4 års erfarenhet från genomförandeskede i större infrastrukturprojekt, som beställare eller entreprenör.
-Har tidigare erfarenhet av att ha förhandlat och upprättat minst 3 av följande avtalstyper: a) Genomförandeavtal inom väg/järnväg/spårväg b) Drift- och underhållsavtal (väg/järnväg/spårväg) c) Genomförandeavtal för ledningsomläggningar d) Tillfälliga nyttjanderättsavtal e) Markanvisningsavtal f) Servitutsavtal
Personlighetsmässigt ser vi gärna att du är självgående, kommunikativ och trygg med att driva frågor från start till mål. Du har lätt för att samarbeta, bygger goda relationer och är van vid att förankra beslut både internt och externt.


Praktiska detaljer
Start: 22 december 2025


Slut: 14 december 2026


Arbetstid: 40 timmar/vecka


Förlängningsmöjlighet: 1+1+1+1 år


Vill du vara med och skapa framtidens kollektivtrafik - och samtidigt arbeta i en dynamisk, kompetensdriven och samverkansinriktad miljö? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9623639

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: