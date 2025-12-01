Seniora Fastighetshandläggare Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker 2 fastighetshandläggare som kommer att spela en central roll i utvecklingen av en ny, viktig tvärförbindelse i Stockholmsregionen. Du blir en del av ett stort investeringsprogram där flera parallella projekt tillsammans skapar framtidens spårvägssträckning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden Fastighets- och avtalsfrågor inom ett geografiskt områdeDu kommer bland annat att:
Kommunicera behov av fastighetsrelaterade utredningar och säkerställa deras framdrift
Driva frågor kopplade till genomförandeavtal med kommuner och anläggningsägare
Föra markåtkomstförhandlingar och upprätta nödvändiga avtal
Förbereda lantmäteriförrättningar och bistå under processen
Teckna servitutsavtal och dokumentera ärenden korrekt
Stötta projekt och funktioner med fastighetsrättslig kompetens
Avtal med ledningsägare samt drift- och underhåll
Du får ansvar för att:
Ta fram och förankra strategier för avtal med ledningsägare
Arbeta fram tilläggsavtal och DoU-avtal i linje med tidplan och programstrategi
Samverka tätt med projektledning, teknikfunktioner och andra interna och externa aktörer
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Har högskoleutbildning som lantmätare (minst 180 hp).
• Har minst 9 års arbetslivserfarenhet som lantmätare.
• Har erfarenhet av att handlägga ledningsrättsärenden i minst ett uppdrag.
• Har erfarenhet av markåtkomstförhandling i tätbebyggd miljö från minst ett uppdrag.
• Har minst 4 års erfarenhet från genomförandeskede i större infrastrukturprojekt, som beställare eller entreprenör.
-Har tidigare erfarenhet av att ha förhandlat och upprättat minst 3 av följande avtalstyper: a) Genomförandeavtal inom väg/järnväg/spårväg b) Drift- och underhållsavtal (väg/järnväg/spårväg) c) Genomförandeavtal för ledningsomläggningar d) Tillfälliga nyttjanderättsavtal e) Markanvisningsavtal f) Servitutsavtal
Personlighetsmässigt ser vi gärna att du är självgående, kommunikativ och trygg med att driva frågor från start till mål. Du har lätt för att samarbeta, bygger goda relationer och är van vid att förankra beslut både internt och externt.
Praktiska detaljer
Start: 22 december 2025
Slut: 14 december 2026
Arbetstid: 40 timmar/vecka
Förlängningsmöjlighet: 1+1+1+1 år
Vill du vara med och skapa framtidens kollektivtrafik - och samtidigt arbeta i en dynamisk, kompetensdriven och samverkansinriktad miljö? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9623639