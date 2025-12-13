Senior UX-designer

Vipas AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-13


Senior UX-designer - Forma framtidens digitala rättstjänster

Om Vipas AB:
På Vipas AB brinner vi för att matcha rätt talanger med rätt uppdrag. Vi erbjuder möjligheter att arbeta med avancerad teknik i nära samarbete med våra kunder, och vi värdesätter både kompetens och personlig utveckling.

Varför Vipas AB?
Vi erbjuder dig personlig uppföljning, stöd i din karriärutveckling och möjligheten att arbeta med uppdrag som verkligen gör skillnad. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för teknik och kvalitet.
Om rollenVi söker en erfaren UX- och kravanalytiker till ett viktigt digitaliseringsinitiativ inom det svenska rättsväsendet. I rollen arbetar du i gränslandet mellan användarupplevelse, kravanalys och design och bidrar till användarcentrerade digitala tjänster som används nationellt.
Du kommer att samarbeta nära med produktägare, utvecklare och andra intressenter i en komplex miljö med flera samverkande team, där användbarhet, tillgänglighet och kvalitet står i fokus.
Arbetsuppgifter
Designa intuitiva och tillgängliga användarupplevelser för webbaserade tjänster

Omsätta användar- och verksamhetsbehov till tydliga krav och designlösningar

Skapa och förvalta designkomponenter och designsystem

Arbeta praktiskt i Figma, från wireframes till högupplösta designer

Planera och genomföra användartester och användbarhetsutvärderingar

Säkerställa efterlevnad av webbtillgänglighetskrav

Samarbeta med flera utvecklingsteam i en strukturerad offentlig verksamhet

Vi söker dig som har
Stark erfarenhet av interaktionsdesign

Gedigen praktisk erfarenhet av Figma

Erfarenhet av att skapa designkomponenter och återanvändbara UI-mönster

Dokumenterad erfarenhet av arbete med webbtillgänglighet

Erfarenhet av att genomföra användartester och omsätta insikter till förbättringar

Erfarenhet av Material Design

Flytande svenska i tal och skrift (all kommunikation och dokumentation sker på svenska)

Meriterande
Erfarenhet av e-tjänster och Mina sidor

Bakgrund inom front end-utveckling

Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor

Erfarenhet av komplexa miljöer med flera samverkande team

Varför denna roll?
Möjlighet att göra verklig skillnad i samhällskritiska digitala tjänster

Ett långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning

Samarbete med kompetenta kollegor i en strukturerad men modern miljö

Påverka designbeslut från tidiga faser i meningsfulla projekt

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vipas AB (org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se

Arbetsplats
Vipas AB

Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar
shrini@vipas.se
+46 728479197

Jobbnummer
9643125

