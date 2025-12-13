Senior UX-designer
Senior UX-designer - Forma framtidens digitala rättstjänster
Om Vipas AB:
På Vipas AB brinner vi för att matcha rätt talanger med rätt uppdrag. Vi erbjuder möjligheter att arbeta med avancerad teknik i nära samarbete med våra kunder, och vi värdesätter både kompetens och personlig utveckling.
Varför Vipas AB?
Vi erbjuder dig personlig uppföljning, stöd i din karriärutveckling och möjligheten att arbeta med uppdrag som verkligen gör skillnad. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för teknik och kvalitet.
Om rollenVi söker en erfaren UX- och kravanalytiker till ett viktigt digitaliseringsinitiativ inom det svenska rättsväsendet. I rollen arbetar du i gränslandet mellan användarupplevelse, kravanalys och design och bidrar till användarcentrerade digitala tjänster som används nationellt.
Du kommer att samarbeta nära med produktägare, utvecklare och andra intressenter i en komplex miljö med flera samverkande team, där användbarhet, tillgänglighet och kvalitet står i fokus.
Arbetsuppgifter
Designa intuitiva och tillgängliga användarupplevelser för webbaserade tjänster
Omsätta användar- och verksamhetsbehov till tydliga krav och designlösningar
Skapa och förvalta designkomponenter och designsystem
Arbeta praktiskt i Figma, från wireframes till högupplösta designer
Planera och genomföra användartester och användbarhetsutvärderingar
Säkerställa efterlevnad av webbtillgänglighetskrav
Samarbeta med flera utvecklingsteam i en strukturerad offentlig verksamhet
Vi söker dig som har
Stark erfarenhet av interaktionsdesign
Gedigen praktisk erfarenhet av Figma
Erfarenhet av att skapa designkomponenter och återanvändbara UI-mönster
Dokumenterad erfarenhet av arbete med webbtillgänglighet
Erfarenhet av att genomföra användartester och omsätta insikter till förbättringar
Erfarenhet av Material Design
Flytande svenska i tal och skrift (all kommunikation och dokumentation sker på svenska)
Meriterande
Erfarenhet av e-tjänster och Mina sidor
Bakgrund inom front end-utveckling
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av komplexa miljöer med flera samverkande team
Varför denna roll?
Möjlighet att göra verklig skillnad i samhällskritiska digitala tjänster
Ett långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning
Samarbete med kompetenta kollegor i en strukturerad men modern miljö
Påverka designbeslut från tidiga faser i meningsfulla projekt Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb.
Vipas AB
Vipas AB Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar shrini@vipas.se +46 728479197
9643125