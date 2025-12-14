Senior utvecklare
2025-12-14
Är du en erfaren systemutvecklare som vill arbeta med teknik som gör skillnad - på riktigt? Hos oss på Combitech får du chansen att kombinera din passion för utveckling med att bidra till ett smartare och säkrare samhälle.
Vad vi erbjuder
Vi vet att våra medarbetare är vår största tillgång och vi vill att du ska växa med oss. Därför erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling genom både utbildningar och spännande projekt. Vi främjar balans i livet med flexibla arbetstider och har förståelse för vardagen. Som en del av Saab-koncernen erbjuder vi trygghet och stabilitet med lång erfarenhet av högteknologi och forskning. Hos oss blir du en del av ett team där man stöttar varandra och har kul på jobbet.
Du blir en del av ett långsiktigt uppdrag för Försvarsmakten som växer med nya utmaningar, där du får möjlighet att påverka och ta ansvar i en organisation med cirka 40 kollegor. Beslutsvägarna är korta och frihetsgraden stor.
Vad rollen innebär
Du kommer in i ett engagerat och agilt team som utvecklar och vidareutvecklar en ny applikation. I rollen får du arbeta nära användare och verksamhetsspecialister, implementera ny funktionalitet och lösa tekniska utmaningar. Du får vara med och forma lösningar som verkligen används och gör skillnad.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan.
Vad vi söker
Vi letar efter dig som har flera års erfarenhet av systemutveckling och brinner för programmering, problemlösning och att lära dig nya saker. Du är kvalitetsmedveten, analytisk och nyfiken, samt en lagspelare som gillar att samarbeta och bidra till en god stämning.
En akademisk bakgrund inom datateknik eller motsvarande är meriterande.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av något inom vår tech stack
Vi arbetar med C#, .Net, SQL, Oracle, SQLLite, Azure DevOps, git och Blazor.
Extra värdefullt är även förståelse för Försvarsmaktens verksamhet och ett högt säkerhetsmedvetande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!
Kontaktperson/Rekryterande chef: Peter Gustavsson: +46 73 4376207
eller Rebecka Falk: +46 734379675 Ersättning
