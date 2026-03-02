Senior Upphandlare Entreprenad (AB/ABT)
2026-03-02
Senior Upphandlare - Entreprenad (AB/ABT)
Stockholm (Hybrid)
Heltid - 40 h/vecka
Uppdrag: 30 mars 2026 - 2 april 2027
Möjlighet till förlängning (6 + 6 månader)
Vi söker nu en erfaren upphandlare med inriktning mot entreprenad till ett längre konsultuppdrag hos en större offentlig aktör i Stockholmsregionen.
Uppdraget är placerat i en central inköps- och upphandlingsfunktion som ansvarar för komplexa upphandlingar inom infrastruktur, drift och tekniska tjänster.
Om uppdraget
Du kommer att självständigt ansvara för och driva entreprenadupphandlingar enligt gällande lagstiftning samt relevanta entreprenadjuridiska standardavtal (AB/ABT/ABK).
Rollen innebär helhetsansvar för upphandlingsprocessen - från behovsanalys och strategi till tilldelning och avtalsöverlämning.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra komplexa entreprenadupphandlingar
Säkerställa korrekt tillämpning av AMA AF samt AB/ABT/ABK
Upprätta förfrågningsunderlag, AF-delar, kravspecifikationer och kommersiella villkor
Omvandla tekniska och verksamhetsnära behov till juridiskt hållbara upphandlingsdokument
Ansvara för marknadsanalys och riskbedömning
Genomföra leverantörsdialog och förhandling
Hantera kvalificering och utvärdering
Ta fram beslutsunderlag
Säkerställa korrekt diarieföring och avtalsöverlämning
Samordna kommunikation med interna och externa intressenter
Genomföra förnyad konkurrensutsättning vid behovKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av att självständigt driva entreprenadupphandlingar
Har god kunskap om AB/ABT/ABK och AMA AF
Har erfarenhet av offentlig upphandling enligt LUF och/eller LOU
Har god affärsmässig förståelse
Är strukturerad, analytisk och trygg i förhandling
Är kommunikativ och van att arbeta i projektintensiv miljö
Arbetsform
Hybrid - arbete både på plats i centrala Stockholm och på distans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@fammakonsultning.se
(org.nr 559536-6120)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Stockholm Jobbnummer
9770218