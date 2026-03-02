Senior Upphandlare Entreprenad (AB/ABT)

Famma Konsultning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-02


Senior Upphandlare - Entreprenad (AB/ABT)
Stockholm (Hybrid)
Heltid - 40 h/vecka
Uppdrag: 30 mars 2026 - 2 april 2027
Möjlighet till förlängning (6 + 6 månader)
Vi söker nu en erfaren upphandlare med inriktning mot entreprenad till ett längre konsultuppdrag hos en större offentlig aktör i Stockholmsregionen.
Uppdraget är placerat i en central inköps- och upphandlingsfunktion som ansvarar för komplexa upphandlingar inom infrastruktur, drift och tekniska tjänster.
Om uppdraget
Du kommer att självständigt ansvara för och driva entreprenadupphandlingar enligt gällande lagstiftning samt relevanta entreprenadjuridiska standardavtal (AB/ABT/ABK).
Rollen innebär helhetsansvar för upphandlingsprocessen - från behovsanalys och strategi till tilldelning och avtalsöverlämning.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra komplexa entreprenadupphandlingar

Säkerställa korrekt tillämpning av AMA AF samt AB/ABT/ABK

Upprätta förfrågningsunderlag, AF-delar, kravspecifikationer och kommersiella villkor

Omvandla tekniska och verksamhetsnära behov till juridiskt hållbara upphandlingsdokument

Ansvara för marknadsanalys och riskbedömning

Genomföra leverantörsdialog och förhandling

Hantera kvalificering och utvärdering

Ta fram beslutsunderlag

Säkerställa korrekt diarieföring och avtalsöverlämning

Samordna kommunikation med interna och externa intressenter

Genomföra förnyad konkurrensutsättning vid behov

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av att självständigt driva entreprenadupphandlingar

Har god kunskap om AB/ABT/ABK och AMA AF

Har erfarenhet av offentlig upphandling enligt LUF och/eller LOU

Har god affärsmässig förståelse

Är strukturerad, analytisk och trygg i förhandling

Är kommunikativ och van att arbeta i projektintensiv miljö

Arbetsform
Hybrid - arbete både på plats i centrala Stockholm och på distans

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 42  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9770218

