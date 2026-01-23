Senior Uppdragsledare HR IT
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior uppdragsledare som ska driva ett förbättrings- och förändringsarbete kopplat till schema- och lönehantering efter införandet av Heroma. Uppdraget fokuserar på att se över organisation, arbetssätt och ansvarsfördelning för planering och uppföljning av arbetstid, med särskilt fokus på schemahantering som påverkar löneutbetalning.
Du leder och koordinerar en arbetsgrupp, är föredragande i styrgrupp och har löpande dialog med relevanta intressenter. En central del är att ta fram styrande och stödjande dokumentation som etablerar hållbara processer inom området.
ArbetsuppgifterLeda och koordinera arbetet i uppdragets arbetsgrupp samt säkerställa framdrift mot uppsatta mål.
Analysera och föreslå en optimal organisation för schemaplanering, inklusive processer, arbetsflöden, roller och ansvar.
Driva framtagning och implementering av arbetssätt och styrande/stödjande dokument inom schema- och löneprocessen.
Ta fram stödmaterial för planering och resursdimensionering, exempelvis underlag som hjälper chefer att beräkna resursbehov.
Utveckla stöd som bidrar till optimal bemanning och efterlevnad av lagar och regler kopplat till arbetstid.
Ansvara för styrning, uppföljning och rapportering samt kommunikation med styrgrupp och intressenter.
KravErfarenhet av att implementera schema- och lönesystemet Heroma i en statlig myndighet där oregelbunden arbetstid förekommer.
Erfarenhet av att införa organisation och roller för schemahantering.
Erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag med helhetsansvar, inklusive styrning, uppföljning och rapportering.
Mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt.
Mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt.
Mycket god förståelse för schema- och löneprocessen, lönetjänster, schemahantering och HR-processer.
Kunna prata och skriva flytande svenska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av förändringsledning.
Erfarenhet av organisationsutveckling.
Erfarenhet av arbete med organisationsförändringar inom schemahantering.
Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet hos stat, kommun eller region alternativt hos ett större företag (> 100 anställda).Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
