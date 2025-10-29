Senior underhållstekniker
2025-10-29
Vår kund är en ledande aktör inom industriproduktion med verksamhet i flera länder. De kombinerar avancerad teknik med hög kvalitet och långsiktighet och har under de senaste åren investerat kraftigt i att modernisera och effektivisera sina produktionslinjer. Här arbetar du i en internationell miljö med goda utvecklingsmöjligheter, där teknikintresse, problemlösning och samarbete står i fokus.
Vad vi erbjuder
En stimulerande och varierad roll i en högteknologisk produktionsmiljö
Möjlighet att arbeta med både mekanik, el och automation
Ett företag med stark framåtanda och investeringar i modern teknik
Kollegor med hög kompetens och nära samarbete i team
En arbetsplats där din insats gör skillnad för både produktion och utveckling
Vad tjänsten innebär
Som Industrielektriker/Underhållstekniker arbetar du nära våra produktionslinjer och har en central roll i att säkerställa driften. Arbetet är mångsidigt och innebär både akuta insatser och förebyggande underhåll, där du kombinerar felsökning inom el och automation med mekaniskt arbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Felsökning, underhåll och enklare installationer på produktionslinjer (ej högspänning, men trefaserfarenhet krävs)
Arbete med automation, främst PLC (Siemens, ABB, Mitsubishi)
Mekaniskt underhåll: byte av slitdelar (lager, filter m.m.), smörjning, svetsning samt CNC
Akut felsökning samt förebyggande service
Arbeta i par, men även självständigt med enklare uppgifter
Vem vi söker
Vi söker dig som har både praktisk erfarenhet och ett starkt intresse för teknik. Du är en lagspelare som trivs i en dynamisk produktionsmiljö, där både snabba beslut och långsiktigt, strukturerat arbete behövs.
Vi tror att du har:
Minst 3-5 års erfarenhet av liknande arbete, t.ex. linjeproduktion med automation, transportband eller robotceller
Praktisk erfarenhet av felsökning och underhåll, gärna vana att läsa el- och mekanikritningar
Erfarenhet av PLC-system (Siemens, ABB, Mitsubishi) är meriterande
Fördelning i arbetet: ca 70 % mekanik / 30 % el
En strukturerad och lösningsorienterad inställning, med förmåga att arbeta både under press och mer proaktivt i lugnare perioder Så ansöker du
Vill du bli en del av ett teknikdrivet företag och arbeta i en bred och utvecklande roll inom underhåll? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Matilda Dahlin.
