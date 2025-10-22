Senior truckteckniker sökes!
2025-10-22
GR8 Partner Group söker Senior Trucktekniker i Göteborg!
Är du en erfaren trucktekniker som brinner för service, teknik och kvalitet?
Vill du arbeta i ett företag som satsar på sin personal, har stark gemenskap och erbjuder långsiktiga möjligheter?
Då kan du vara den Senior Trucktekniker vi söker till GR8 Partner Group i Göteborg!
Om rollen:
Som Senior Trucktekniker hos oss ansvarar du för service, felsökning, reparation och underhåll av olika typer av truckar och materialhanteringsmaskiner - både ute hos kund och i vår verkstad.
Du kommer att:
Utföra avancerad felsökning inom mekanik, hydraulik och elektronik
Genomföra planerade servicearbeten och akuta reparationer
Ge tekniskt stöd till kollegor och vara en nyckelperson i teamet
Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt för effektiv drift
Ha direktkontakt med kunder och säkerställa högsta servicenivå
Som senior tekniker blir du en viktig del av vår tekniska kärna - någon som både levererar resultat och inspirerar andra genom kunskap och engagemang.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som trucktekniker, servicetekniker eller mekaniker inom fordon, entreprenadmaskiner eller liknande
Har god kunskap inom el, hydraulik och motorer
Innehar B-körkort (truckkort är meriterande)
Är självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god kommunikationsförmåga och trivs med kundkontakt
Meriterande om du har erfarenhet av felsökning via diagnossystem eller service på flera fabrikat.
Vi erbjuder:
Trygg och långsiktig anställning i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön och goda förmåner
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling
Moderna verktyg, servicebil och stöd från ett erfaret team
En arbetsplats med stark laganda, korta beslutsvägar och högt i tak
Placering: Göteborg med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Bli en del av GR8 Partner Group - ett företag där erfarenhet värdesätts och där du får möjlighet att växa med framtidens teknik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: ansok@gr8partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9570046