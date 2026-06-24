Senior Test Automation Framework Engineer
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Bygg testautomation för avancerad fordonsutveckling och bidra till säkrare, mer tillförlitliga system i en tekniskt driven miljö i Göteborg.
Här får du arbeta med testautomation som gör verklig skillnad för kvalitet och tillförlitlighet i avancerade system. Rollen passar dig som trivs nära utveckling, verifiering och simulering i en tekniskt komplex miljö.
Om rollen
Utveckla och vidareutveckla testautomationsramverk för SIL- och HIL-miljöer.
Skapa automatiserade verifieringstester för realistiska scenarier.
Bidra till högre testtäckning, effektivare flöden och stabilare leveranser.
Det här kommer du göra
Designa, implementera och köra automatiserade tester.
Analysera testresultat och avvikelser eller fel.
Samarbeta med utvecklingsteam för att förstå krav och lösa problem.
Dokumentera testmetoder, resultat och arbetssätt.
Vi söker dig som har
Gedigen bakgrund inom testautomation för fordonsnära system.
Stark kunskap i C#/.NET, CAPL och Python.
Erfarenhet av SIL, HIL och systemverifiering.
God förståelse för SDLC och testmetodik.
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Teknik & Verktyg
C#/.NET
CAPL
Python
CANoe
Git, Jenkins, Gradle och Docker
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-b1aae16f991b67a3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9978000