Senior Team Lead DevOps - Stockholm heltid
Modernera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modernera AB i Stockholm
, Nyköping
, Västerås
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
Modernera är ett modernt rekryteringsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en engagerad och ansvarstagande team lead för deras DevOps-team. Vår kund är en etablerad aktör som erbjuder helhetsleveranser av utvecklingsprojekt inom telekom, retail och myndighet. Företaget befinner sig just nu i en spännande expansionsfas. Företaget har funnits sedan 1999 och består idag av ett 70-tal medarbetare.
Företaget är en av Sveriges bästa arbetsplatser, erbjuder bra anställningsvillkor, snabb individuell utveckling och en kultur med högt i tak. Vår kund värdesätter en platt organisation med närvarande och personligt ledarskap.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer att leda DevOps-gruppen och arbeta nära företagets ledning, med möjlighet till en framtida chefsroll. I din roll förväntas du ta en aktiv del i bolagets affärsutveckling och bidra till teamets tillväxtresa.
Du har:
Över 5 års erfarenhet av arbete i konsultföretag
Praktisk erfarenhet av tekniknära arbete, gärna som utvecklare, DevOps eller SRE
Ledarskapserfarenhet, kanske som team lead, projektledare eller agil coach
Engagerad, positiv och driven lagspelare
Lösningsorienterad och prestigelös
Teknisk akademisk utbildning
Meriterande:
Erfarenhet av att vara team lead eller chef
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
Säljerfarenhet
Rekryteringserfarenhet
Du får:
Kontinuerlig kompetensutveckling där certifieringar är en självklarhet
Vara en del av en stimulerande arbetsmiljö med högt i tak
Åka på spännande konferensresor med roliga aktiviteter
Privat sjukvårdsförsäkring, pensionsersättning, ett ordentligt friskvårdsbidrag och andra generösa förmåner
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Senior Team Lead DevOps - Stockholm heltid" i ärenderaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: info@modernera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124)
Hammarby kaj 10d (visa karta
)
120 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer
9699769