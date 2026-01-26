Senior systemutvecklare
2026-01-26
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemutvecklare med ledarerfarenhet som vill bidra i ett omfattande digitaliseringsarbete inom energisektorn. Du kommer in i ett program i genomförandefas och arbetar med utveckling, underhåll och support av systemlösningar i både projekt och förvaltning, bland annat kopplat till applikationer för styrsystem samt metoder för simulering och styrning.
Uppdraget bedrivs i ett agilt team med flera kompetenser, där du förväntas kombinera hands-on utveckling med att stötta teamet i arbetssätt och prioriteringar.
ArbetsuppgifterTolka och omsätta arkitektur-, säkerhets- och designprinciper i lösningsförslag
Utveckla system med fokus på backend, samt bidra i frontend vid behov
Ta en aktiv roll som Scrum Master och säkerställa att teamet följer Scrum-ramverket och agila principer
Koordinera det dagliga arbetet och förvalta backloggen i samråd med kravanalytiker och produktägare
Konfigurera och vidareutveckla CI/CD-miljö
Ta fram, uppdatera och förvalta systemdokumentation
Arbeta med förvaltning, incidenthantering, felsökning och buggrättning samt stödja driftrelaterade aktiviteter
Krav5-9 års erfarenhet som systemutvecklare
Erfarenhet av att arbeta i agila team
Erfarenhet av Python
Erfarenhet av React
Erfarenhet av FastAPI
Erfarenhet av SQLAlchemy
Erfarenhet av att leda team i en Scrum-kontext (exempelvis som Scrum Master)
Vana att samarbeta med roller som projektledare, lösningsarkitekt och produktägare
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av utvecklings- och implementeringsprojekt utöver förvaltningSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
