Senior Systemadministratör Med Fokus På Säkerhet Vid Must
2026-01-14
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande och det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling.
Hos oss finns det möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete, exempelvis genom friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid.
Systemavdelningen förstärks - vi söker en erfaren systemadministratör med stort teknikintresse och gedigen vana att utveckla, etablera och förvalta IT-system med höga säkerhetskrav.
Vill du bidra till Musts operativa verksamhet och arbeta med teknik i framkant inom en samhällsviktig funktion? Då är detta rätt roll för dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som systemadministratör blir du en del av en bred och varierad IT-verksamhet där du ansvarar för förvaltning och utveckling av IT-tjänster med höga krav på säkerhet och separation.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat: utveckling av IT-system, förvaltning, systemadministration och viss IT-drift. I rollen ingår även konfiguration och administration av nätverk samt arbete med virtualiseringslösningar och backup.
Du arbetar både självständigt och i grupp. Arbetsmetoden (agilt, vattenfall eller annan form) anpassas beroende på uppdragets karaktär och mål.Kvalifikationer
• För tjänsten relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet införskaffad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet som systemadministratör eller motsvarande.
• Aktuell erfarenhet av Microsoft Windows server- och klientmiljö.
• Aktuell erfarenhet av nätverk och IT-infrastruktur.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbete inom Försvarsmakten.
• Kunskaper i Cisco IOS (motsvarande ICND2).
• Erfarenhet inom virtualisering (t.ex. VMware eller Citrix).
• Erfarenhet av Ansible, Linux eller PowerShell.
• Körkort för personbil (B-körkort).Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och ett högt säkerhetsmedvetande. Du brinner för ditt område och har en stark motivation att ständigt lära dig mer, ta egna initiativ och lösa problem. Du arbetar väl såväl i grupp som på egen hand. Dokumentation, ordning och uppföljning är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetsort: Stockholm.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Systemadministratör" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-13. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
