Senior Strategisk Inköpare
Avaron AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundbyberg
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior strategisk inköpare för ett uppdrag i en samhällsviktig verksamhet inom energisektorn. Rollen har ett tydligt fokus på kategoriarbete inom projektering och kombinerar strategisk utveckling med taktiskt och operativt inköpsarbete.
Du kommer att ta en ledande roll i att vidareutveckla kategoriarbete, stärka processer och stötta verksamheten i komplexa inköps- och avtalsfrågor. Uppdraget innebär nära samarbete med interna beställare, leverantörer, kontraktsförvaltare och jurister, i en miljö där struktur, affärsmässighet och förmåga att driva förändring är avgörande.
ArbetsuppgifterVidareutveckla pågående arbete med kategoristrategin inom projektering.
Driva strategiskt kategoristyrningsarbete och utvecklingsinitiativ inom inköp.
Förfina och optimera avropsprocesser, mallar och arbetssätt.
Utveckla kategorins dashboard tillsammans med andra strategiska inköpare.
Utveckla och implementera scorekort för leverantörsuppföljning.
Utbilda och vägleda verksamheten i inköps- och avtalsrelaterade frågor.
Utveckla och implementera strukturerad kapacitetsplanering tillsammans med verksamheten och leverantörer.
Samverka med ramavtalsleverantörer, kontraktsförvaltare och jurister i förvaltnings- och avtalsfrågor.
Ansvara för hela den operativa inköpsprocessen i avrop och upphandlingar, från förfrågningsunderlag till utvärdering, förhandling, avtalsskrivning och registrering.
Genomföra avrop och upphandlingar av konsult- och projekteringsbehov samt vid behov inom andra kategorier.
Bidra till att förbättra arbetssätt, rutiner, mallar och processer inom inköpsnära frågor.
Arbeta tvärfunktionellt över kategorigränser och bidra i angränsande enheters utvecklingsarbete.
Utföra upphandlingar enligt LUF, ofta med förhandlat förfarande.
Arbetsleda medarbetare inom kategoriarbetet vid behov.
KravEftergymnasial utbildning från högskola eller universitet inom ekonomi, teknik eller juridik.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av strategiskt arbete med goda resultat av utvecklingsarbete inom inköp.
10 års arbetslivserfarenhet inom teknik-, IT-, bygg-, energi-, infrastruktur- eller elkraftsbranschen.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete i enlighet med LOU eller LUF.
Erfarenhet av minst 3 ramavtalsupphandlingar för konsulter med avtalsgrunden ABK09.
God förmåga att tala och skriva svenska och engelska för dialog med leverantörer.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 3 års arbetslivserfarenhet av leverantörsstyrning i tidigare uppdrag eller arbeten som inköpare.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att avropa eller upphandla teamleveranser inom de senaste 10 åren.
Erfarenhet av att ha lett och genomfört minst 4 upphandlingar enligt förhandlat förfarande.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som chef eller ledare i en arbetsledande position.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av kategoristyrning med gott resultat.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
