Senior Strategisk Inköpare
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior strategisk inköpare som vill stärka ett CCS-program (infångning, transport och lagring av koldioxid) inom energisektorn. Programmet befinner sig i en fas där kommersiella upplägg och inköpsstrategier behöver etableras parallellt med teknisk utveckling. Då flera upphandlingsområden är nya och saknar tydliga branschreferenser krävs en erfaren inköpare som kan skapa struktur, omsätta behov till tydliga krav och avtal samt göra välgrundade avvägningar mellan juridik och praktisk genomförbarhet.
Rollen ingår i programmets styrnings- och stödfunktion och innebär både operativt genomförande och rådgivande stöd i CCS-relaterade inköps- och upphandlingsfrågor.
ArbetsuppgifterDriva och genomföra offentliga upphandlingar kopplade till CCS-programmet, från behovsanalys och konkurrensutsättning till utvärdering och avtalstecknande.
Ta fram upphandlingsunderlag, upphandlingsdokumentation samt kommersiella villkor och avtalsförslag.
Ge rekommendationer och stöd i avvägningar mellan juridiska krav och praktisk genomförbarhet.
Stötta verksamheten i löpande inköpsfrågor, exempelvis avrop, konkurrensutsättningar och kommersiella bedömningar.
Omsätta tekniska och funktionella behov till tydliga, genomförbara krav i nära dialog med programmets specialister.
Arbeta i tidiga skeden där mallar, strukturer och referensunderlag saknas eller behöver utvecklas.
KravDokumenterad erfarenhet av att självständigt driva offentliga upphandlingar A-Ö enligt LOU eller LUF.
Erfarenhet av upphandling inom tekniskt, infrastrukturellt eller annat komplext område med flera intressenter.
Minst 7 års dokumenterad erfarenhet av att ta fram upphandlingsunderlag samt kommersiella villkor/avtal inom offentlig upphandling.
Förmåga att göra väl avvägda rekommendationer i gränslandet mellan juridik och praktik gentemot beställare och projekt.
Erfarenhet av upphandlingar där färdiga mallar eller referensunderlag saknats och där tidigare erfarenhet behövt omsättas till nya upphandlingsområden.
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya sakområden med få tidigare referenser.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna leveranser.
Förmåga att strukturera komplex information och omsätta den till tydliga kommersiella underlag.
God kommunikativ förmåga och vana att samverka med interna och externa parter.
MeriterandeErfarenhet av upphandling i energi-, transport- eller annan tekniktung sektor.
Erfarenhet av arbete i projektmiljö med flera parallella initiativ.
Erfarenhet av att använda engelska i dialoger, upphandlingsdokumentation eller avtal.
Förmåga att arbeta i tidiga skeden där underlag, strukturer och mallar utvecklas successivt.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
