Senior Strategisk Inköpare

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren strategisk inköpare till en samhällsviktig aktör inom energi som befinner sig i en expansiv fas med stora investeringar. Uppdraget innebär att stärka inköpsfunktionen i arbetet med att bygga ut och förnya transmissionsnätet för el, med behov av upphandling av komplexa fastighetsrelaterade tjänster samt indirekt material.
Du arbetar självständigt och har en central roll i att säkerställa kvalitet, affärsmässighet och regelefterlevnad i upphandlingar, samt bidra till utveckling av inköpsarbetet i stort.
ArbetsuppgifterSjälvständigt leda och genomföra upphandlingar inom fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management)
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom indirekt material, exempelvis kommunikation och utbildningar
Vid behov leda upphandlingar inom andra kategorier, exempelvis IT samt avhjälpande åtgärder för kraftsystemet
Ta fram och driva upphandlingsstrategier
Planera och genomföra RFI:er
Ta fram och utforma förfrågningsunderlag
Ta fram process och upplägg för utvärdering av anbud
Stötta och vid behov leda beställare i kravarbete
Överlämna färdiga avtal till beställare samt ge stöd under avtalets löptid vid behov
Säkerställa att interna processer samt legala krav i upphandlingsprocessen följs (LUF)
Bidra till verksamhetsutveckling inom inköp
KravMinst 10 års erfarenhet som strategisk inköpare med självständigt ansvar för upphandlingar
Erfarenhet av upphandling inom fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management)
Erfarenhet av upphandling inom indirekt material
God kunskap om och erfarenhet av att arbeta enligt LUF
Förmåga att leda hela upphandlingsprocessen, från strategi och underlag till utvärdering och avtalsöverlämning
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av upphandling inom IT
Erfarenhet av upphandling kopplat till kraftsystem och avhjälpande åtgärder
