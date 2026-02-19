Senior Strategisk Inköpare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en strategisk inköpare till en inköpsenhet inom stationer och underhåll i energisektorn. Du kommer att stötta underhålls- och förvaltningsorganisationen med upphandlingar samt hantera kommersiella avtalsfrågor vid behov. Uppdraget innebär att du driver hela upphandlingsprocessen för både tjänster och material i ett tvärfunktionellt team, med stort fokus på struktur, affärsmässighet och genomförandekraft.
Du arbetar nära interna beställare, tekniker, projektledare, hållbarhetsfunktion och juridiska rådgivare samt med leverantörsmarknaden. En del upphandlingar sker mot internationella marknader, vilket kräver att du är bekväm med avtalsarbete och förhandlingar på engelska. Upphandlingar genomförs enligt LUF.
ArbetsuppgifterDriva upphandlingsprocesser end-to-end: ta fram tidplan och upphandlingsstrategi, välja affärsmodell och affärspaketering samt genomföra marknadsdialog
Ta fram och annonsera förfrågningsunderlag samt genomföra utvärdering och anbudsgenomgångar
Leda förhandlingar och säkerställa tilldelning, avtal och kommersiella villkor
Tolka och hantera avtalsdokumentation, omförhandlingar samt ändringar och tillägg
Stötta verksamheten vid kommersiella avtalsfrågor, vägleda användare av avtal och bidra vid hantering av kvalitetsavvikelser
Driva och delta i förbättringsarbete kring avtal, rutiner och inköpsaktiviteter
Bidra till strategiskt kategoristyrningsarbete genom stöd till kategoriansvarig
KravDokumenterad erfarenhet av att driva komplexa upphandlingar och hantera kommersiella avtalsfrågor
Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete med många interna och externa intressenter (t.ex. beställare, tekniker, projektledare, hållbarhet och juridik)
God förmåga att leda upphandlingsarbete och stötta både vana och mindre vana beställare
Professionell nivå i engelska, med vana att arbeta med avtalsdokumentation och förhandlingar på engelska
Erfarenhet av upphandlingar enligt LUF
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av entreprenadupphandlingar eller upphandlingar kopplade till kraftprodukter
Intresse för teknik och upphandlingar med högt teknikinnehållSå ansöker du
