Senior Servicetekniker
Tekda söker servicetekniker med passion för avancerad maskinteknik
Om bolaget
Tekda är ett svenskt teknikbolag som utvecklar, tillverkar och levererar avancerade, helautomatiserade maskiner för fjäder- och spiralproduktion. Företaget är särskilt känt för sina in-line spring coiling-lösningar, där hela tillverkningsprocessen sker i ett sammanhängande och effektivt produktionsflöde - från trådmatning och lindning till kvalitetskontroll.
Tekdas lösningar används av kunder världen över inom bland annat industri, fordonsindustri, medicinteknik och konsumentprodukter, där höga krav ställs på precision, kvalitet och driftsäkerhet. Utöver maskinleveranser erbjuder Tekda även service, teknisk support, utbildning och reservdelar, vilket gör serviceteknikerrollen till en central och affärskritisk funktion i bolaget.
Om rollen
Som servicetekniker hos Tekda är du företagets ansikte utåt och en viktig nyckelperson i att säkerställa hög driftsäkerhet och kundnöjdhet. Rollen innebär ett flexibelt arbete där du arbetar både självständigt och i nära dialog med kunder och kollegor.
Du kommer att arbeta med installation, service, felsökning och reparation av teknisk utrustning - både internt och ute hos kund. Majoriteten av uppdragen sker internationellt, vilket innebär frekventa utlandsresor.
Självklart får du den produkt- och systemutbildning som krävs för att lyckas i rollen.
Arbetet innefattar bland annat:
Förebyggande underhåll
Installation och driftsättning av teknisk utrustning
Service och reparationer
Avancerad felsökning
Dokumentation av utfört arbete
Teknisk support till kund (på plats och på distans)
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och praktiskt lagd. Du trivs i en roll med stort eget ansvar och tycker om att arbeta nära kund. Eftersom arbetet ofta sker i kundens produktion behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och trygg i din tekniska kompetens.
Rollen innebär regelbundna resor, ofta internationellt, vilket förutsätter flexibilitet och god planeringsförmåga.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av felsökning, service och reparation av teknisk/industriell utrustning
Ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas
God problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt
God samarbetsförmåga och social kompetens
B-körkort
Goda kunskaper i engelska, svenska är meriterande
Meriterande är erfarenhet av automation, mekanik, el eller mekatronik samt arbete ute hos kund i industriell miljö.Så ansöker du
Om du känner igen dig i ovanstående och tycker att det låter som en intressant utmaning, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar Tekda med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elliot på - Elliot.sahlstrand@kraftsam.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
