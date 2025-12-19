Senior redovisningskonsult - Keeper
Vi på Keeper fortsätter att växa och nu letar vi efter en senior redovisningskonsult som vill kickstarta året med oss. Har du erfarenheten, tryggheten och nyfikenheten att ta redovisningen till nästa nivå, och samtidigt ha kul på vägen? Hos oss får du arbeta på en framåtlutad, auktoriserad ekonomibyrå där kvalitet och utveckling står i fokus. Känner du att det är dags för ett nytt kapitel? Läs vidare om rollen!
Rollen senior redovisningskonsult
Eftersom du har minst tre års erfarenhet eller mer så fokuserar du på de mer avancerade arbetsuppgifterna i uppdraget och samarbetar med juniora konsulter som sköter det löpande. Du kommer ha en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet i våra kunduppdrag och samtidigt bidra till att utveckla och förbättra våra interna processer.
Ansvar för den övergripande leveransen för kunduppdrag
Rapportering, avstämningar och deklarationer
Bokslut och årsredovisning inom K2 och meriterande K3.
Agera rådgivare mot kunderna och säkerställa hög kundservice
Bidra och stötta med din kompetens till teamet
Du är med och leder interna processer och gör oss bättre!
Vi vet att utvecklingsresan som redovisningskonsultär oändlig så oavsett om du har flera års erfarenhet inom redovisning så stöttar vi dig i din fortsatta resa.
Vi söker dig som har
Relevant utbildning inom redovisning
Arbetslivserfarenhet inom redovisning, minst tre år
Självgående bokslut och årsredovisning K2 och meriterande K3
Föredrar att arbeta teambaserat
God förmåga att skapa värdefulla kundrelationer
En innovativ känsla för effektivisering av interna processer
Systemvana och har lätt för digitala processer
Goda kunskaper i tal och skrift - Svenska och engelska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete på redovisningsbyrå
Arbetat i Fortnox och Capego
Vi erbjuder dig
Goda förmåner
Flexibelt arbete
Stark Företagskultur
Hög påverkansgrad och inkludering
Praktiskt
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Gästrikegatan 12 St:Eriksplan Stockholm
Rekryteringsprocessen hanteras av Keeper och frågor specifikt kring tjänsten mailas till ansvarig rekryteraretilda.knutas@keeperab.se
Vi går igenom urvalet löpande, så tveka inte på att skicka din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Till följd av många röda dagar så kan återkopplingen dröja ytterligare, men vi håller dig uppdaterad!
Keeper gör företagsutvecklande rådgivning, redovisning och lön för medelstora till stora bolag. Våra kunder får en smart och effektiv ekonomifunktion med vår hjälp och tillgång till de vassaste konsulterna i branschen.
Vi har tagit emot nomineringar från SRF, FAR som årets framtidsbyrå och Visma medarbetarpris. Vi har även blivit rankade som årets superföretag av Bisnode och veckans affärer samt vunnit Qbis Awards för årets framtidsbyrå 2020.
Vår affärsmodell har framförallt varit att utveckla bättre och mer tydliga produktpaket till våra kunder med fasta priser. Ett annat framgångsrecept är att vi strävas efter mer analys och rådgivning så våra kunder kan driva framgångsrika företag.
Läs mer om oss på Keeper på http://www.keeperab.se
Nyfiken på vår företagskultur? Spana in oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/keeperabVi
ser fram emot din ansökan! Ersättning
