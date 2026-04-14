Senior Redovisningsekonom
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en verksamhet i stark utveckling där ekonomifunktionen byggs upp samtidigt som processer etableras och förbättras. Här får du kombinera operativt redovisningsarbete med ett tydligt fokus på utveckling och effektivisering. Du blir en viktig länk mellan redovisning, business control och andra delar av verksamheten för att säkerställa korrekt redovisning, uppföljning och analys av kostnader och avvikelser.
Du får ansvar för egna områden samtidigt som du arbetar nära teamet med kunskapsdelning och gemensam problemlösning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både innehåll och arbetssätt i en växande ekonomifunktion.
ArbetsuppgifterDu arbetar med löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar.
Du driver månadsbokslut och rapportering.
Du hanterar avstämning och deklaration av moms.
Du tar fram underlag inför årsredovisning och revision.
Du stöttar interna projekt, exempelvis systembyten och redovisningsrelaterade utredningar.
Du bidrar till och driver utveckling, förbättring och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen.
KravEkonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande relevant erfarenhet.
Cirka 5-10 års erfarenhet från liknande redovisningsroller.
God helhetsförståelse för redovisningsflödet.
Erfarenhet av systembyten samt ett stort systemintresse.
Mycket goda kunskaper i Excel.
Goda kunskaper inom K3.
Erfarenhet av fixed assets.
Erfarenhet av höga transaktionsnivåer.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av SAP S/4HANA.
Erfarenhet av IFRS.
Du trivs i en föränderlig miljö.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7563954-1945219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
