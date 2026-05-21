GSS/K -Instruktör med inriktning sensorer vid Kalmar och Kronobergsgruppen
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Kalmar och Kronobergsgruppen söker nu en Instruktör med inriktning sensor för att stärka upp sitt team!
Om enheten
Kalmar och Kronobergsgruppen (KRAG) i Växjö har till uppgift att under Chefen Södra Militärregionen (MR S) utbilda, organisera och administrera de två hemvärnsbataljonerna i Kalmar- och Kronobergs län. KRAG har även uppgift att stödja verksamheten vid de frivilliga försvarsorganisationerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är i huvudsak att självständigt eller i grupp planera, genomföra och utvärdera övningar och utbildning. Du kommer även att stödja övriga delar vid MR-gruppen. Tjänsten är till del fysiskt krävande under vissa perioder?
Kvalifikationer
Godkänd militär grundutbildning (Vpl)
Genomförd Gruppchefutbildning
Goda IT-kunskaper
B-körkort Dina personliga egenskaper
Du har god förmåga att arbeta i grupp och är utåtriktad samt har lätt att samarbeta med andra människor. Du har en hög arbetskapacitet, stresstålig och god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du skall ta ansvar och ha initiativförmåga, kunna omsätta teori till praktik. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Tjänstgjort som instruktör
RPAS (UAV)
TMM
Sambandstjänst
Sjukvårdstjänst
Förarbevis PB 8, tgb11-20, Bv 206 och Lb
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)/.
Övrigt Anställningsform: Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om högst åtta år, men med möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer. Resor inom Sverige med övernattning förekommer.
Arbetsort: Växjö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar kring tjänsten och rekryteringsprocessen
Patrick Andersson
Fackliga företrädare:
OF Krister Forsberg
OFR/S Senadin Seladin
SACO Maria Iglesias
SEKO Sven-Erik Borg
Samtliga kan nås via växeln på 010-826 80 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-militarregionen/I
Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
