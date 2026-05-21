Sjuksköterska till särskilt boende i Upplands Väsby kommun
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska i en verksamhet där du kan göra skillnad för människor. Det här är ett jobb för dig som kan arbeta självständigt och är trygg i dig själv. Är du dessutom en positiv person som tycker om att skapa värdefulla relationer? Om beskrivningen stämmer in på dig, läs då mer om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Hos oss på Guldvivan får du arbeta nära både brukare och kollegor i en trygg och utvecklande miljö där samarbete, omtanke och kvalitet står i fokus. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar en meningsfull och värdig vardag för våra äldre.
Guldvivan är ett äldreboende med 54 lägenheter fördelade mellan somatisk vård och demensvård. Hos oss arbetar vi personcentrerat med fokus på trygghet, delaktighet och god livskvalitet för våra boende.
I verksamheten arbetar sjuksköterskor nära tillsammans med undersköterskor och rehabteam för att skapa en god och säker vård utifrån varje individs behov. Genom ett nära teamarbete och ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna skapar vi en trygg och trivsam miljö för både boende och medarbetare.Om tjänsten
Som sjuksköterska på Guldvivan har du en central roll i den dagliga omvårdnaden och det medicinska ansvaret för våra boende. Du arbetar självständigt och personcentrerat samtidigt som du är en viktig del av ett tvärprofessionellt team tillsammans med undersköterskor och rehabpersonal.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Hälso- och sjukvårdsbedömningar samt uppföljningar
Läkemedelshantering och delegering
Planering, genomförande och utvärdering av vårdinsatser
Samarbete med läkare, rehabteam och omsorgspersonal
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Stöd och handledning till omvårdnadspersonal
Kontakt med anhöriga och andra vårdaktörer
Tjänsten är en timanställning och arbetstiden är måndag till söndag under dagtid.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har vana av att arbeta med digitala verktyg
Mycket god förmåga att uttrycka dig obehindrat i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorg.
Som person är du strukturerad och trygg i din yrkesroll, samt van att arbeta självständigt med medicinska bedömningar och prioriteringar. Du har god förmåga att samarbeta i team med olika professioner, såsom undersköterskor och rehabpersonal. För att lyckas i rollen har du även förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt ha en professionell kontakt med anhörig.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
