Underhållshållsingenjör i projekt - Batterifabriken - Torslanda
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Byggjobb / Göteborg
2026-05-21
Company description:
Who are we?Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent. We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Job description: Vad vi erbjuder Torslanda Battery Assembly Shop (TBA) är just nu under igångsättning och här finner du möjligheterna att skapa något nytt och att växa tillsammans med ett lag av kompetenta och hängivna medarbetare.
Vår högautomatiserade produktionsutrustning består av laser- och plasmateknik, PLC-system, robotar, utrustning för lim- och tätningsapplicering, målning, transportsystem samt produktanpassad mekanik.
Denna tjänst är förlagd till dagtid och ingår i IF metalls fackliga avtal.
Arbetsuppgifter och ansvar Som Underhållsingenjör i projekt kommer du vara en viktig kugge från projektens konceptstudie till implementering i fabrik. Detta betyder att du kommer samla in uppgifter om befintliga koncept, ge förslag till lämpliga konceptlösningar, ge input till livscykelkostnadsutvärderingen för att det lämpligaste konceptet sett ur ett underhållsperspektiv skall verkställas.
Vidare ansvarar du för att förankra uppdaterade krav internt, bifoga dessa som en del av RFQ utskicket, genomföra tidig granskning av leverantörers konstruktionsförslag och genom dialog nå en optimal lösning. Du kommer också att medverka vid leverantörsutvärderingen med ansvar för de underhållstekniska aspekterna.
Andra delar är att verifiera maskinens påverkan på underhållsorganisationen (arbetstid/kompetens), förbereda utbildningsprogram, medverka vid FAT och SAT för att granska och testa utrustningen ur ett underhållsperspektiv. Samt vid implementation verifiera att underhållsrelaterade ansvarsdelar är uppfyllda samt säkerställa att alla problem hanteras enligt övertaganderutinen.
Andra förekommande arbetsuppgifter är att:
Göra reservdelsberedning och se till att reservdelar finns tillgängliga.
Skapa instruktioner för förebyggande underhåll och underhållsåtgärder i underhållssystemet.
Skapa utrustningsstruktur för utrustningar i underhållssystemet.
Se till att skrotad utrustning och tillhörande reservdelar tas bort ur underhållssystemet.
Delta i riskanalys ihop projektorganisationen för att säkerställa att utrustningen är säker att reparera och underhålla.
Undersöka behovet av specialverktyg såsom diagnostik, felsökningsverktyg, mjukvara och kalibreringsverktyg för sådan utrustning.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du har en Teknisk högskolekompetens eller likvärdig/motsvarande yrkeserfarenhet, inom specialistområden som till exempel el- eller maskinteknik. Vi tror även att du har en god kunskap om produktionsprocesser, mycket god kunskap om underhållsprocessen VDM och god kännedom om Tooling-processen (Develop Facility, Tooling and Equipment process) samt ME / Toolings organisation.
Du har god användarkunskap gällande Officepaketet, främst Excel men även andra program används frekvent i rollen, samt mycket god kunskap att hantera företagets underhålls- och dokumentationssystem.
Meriterande kunskaper i rollen är om du har goda kunskaper av maskindirektivet (Maskinsäkerhet) och kunskaper/erfarenhet av underhållssystemet Maximo.
Vi lägger stor vikt vid dig som person och söker dig med god samarbetsförmåga, servicetänk och som sätter kunden i fokus. Du är strukturerad och driven i ditt sätt att arbeta. Du kan vara involverad i olika projekt samtidigt, vilket ställer krav på att du är strukturerad med hög administrativ förmåga. Att leda och kommunicera är något du trivs med där du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Du är logisk i ditt tänkande och har en lösningsfokuserad förmåga som hjälper dig att hitta nya vägar att lösa problem eller att ta ett beslut när det behövs. Som person lägger du alltid ett stort fokus på hög kvalitet, nöjd kund och leveransprecision, i allt du tar dig för.
