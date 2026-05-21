Personlig assistent sökes till aktiv kvinna i Nora
Jag är en kvinna född 1980 som bor själv i Nora och söker nu personliga assistenter till mitt team. Jag har ryggmärgsbråck och vissa kognitiva svårigheter, men är fullt talbar och lever ett aktivt liv med många intressen och aktiviteter.
Om mig
Jag gillar att ha saker på gång och tror att du som tycker om ett aktivt arbete kommer att trivas hos mig. På fritiden är jag bland annat intresserad av ishockey, spelar bordtennis och badar i bassäng två gånger i veckan. Jag har även katt hemma.
Jag söker dig som:
Är lyhörd och ansvarstagande
Kan ta egna initiativ
Är trygg och lugn som person
Är rökfri, då jag har astma
Undviker starka parfymer
Tål klor eftersom jag badar regelbundet
Har körkort och är bekväm med att köra min bil
Har egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen, då kollektivtrafiken inte fungerar bra hit
Talar svenska obehindrat
Kön spelar ingen roll. Det viktiga är att personkemin fungerar och att du är engagerad i ditt arbete.
Arbetsplats
Arbetet utgår från mitt hem i Nora och innebär att vara ett stöd i vardagen samt följa med på aktiviteter.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju.
