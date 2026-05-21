Fysioterapeut Samrehab akutblocket
Region Kalmar län / Sjukgymnastjobb / Västervik Visa alla sjukgymnastjobb i Västervik
2026-05-21
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Är du intresserad av ett stimulerande, omväxlande och självständigt arbete på Samrehab Akutblocket? Vi söker en fysioterapeut med kompetens och intresse inom lymfterapi.
Arbetsplatsen är belagd på Västerviks sjukhus. I det lymfterapeutiska arbetet, som utgör merparten av tjänsten, får du arbeta på slutenvårdsavdelning och med öppenvård. Arbetsupplägg anpassas utifrån medicinskt behov och patientens förutsättningar. Det kan innebära sambokade besök med andra vårdgivare på eller utanför sjukhuset. Du kommer att arbeta självständigt men även vara en viktig del i multiprofessionella team. Din fysioterapeutiska kompetens tas till vara i det dagliga arbetet som lymfterapeut och bidrar i avdelningsarbetet tillsammans med kollegorna.
Det är viktigt för oss att du får rätt start på din arbetsplats, vi arbetar med mentorskap och introduktionen planeras och genomförs tillsammans med erfarna kollegor. Dina arbetstider är förlagda till dagtid på vardagar. Resor kan förekomma i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, med kompetens motsvarande medicinsk lymfterapeut. Du har ett fint bemötande och god samarbetsförmåga, är flexibel i ditt sätt att arbeta, ansvarstagande samt bidrar till god och sund arbetsmiljö. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som lymfterapeut eller som fysioterapeut/sjukgymnast inom slutenvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och tillsättning och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Din framtida arbetsplats
Du kommer vara en del i en arbetsgrupp som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och rehabassistenter. Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom Samrehab, andra enheter på sjukhuset samt med den kommunala primärvården i norra regionen.
Samrehab är en kreativ basenhet som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, dietister, logopeder, kuratorer, psykologer samt assistentpersonal inom öppen och sluten vård i norra Kalmar län.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921415