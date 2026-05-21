Arbetsterapeut till hemsjukvården i Ystads kommun
2026-05-21
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende
Publiceringsdatum2026-05-21
Vill du vara en del av ett sammanhang där du får möjlighet att göra skillnad? Varmt välkommen till Ystads kommun!
Vi söker dig som vill vara med och utveckla rehabiliteringen inom Ystads kommun över tid. Som arbetsterapeut erbjuder vi dig ett varierande, engagerande och stimulerande arbete där målet är att ligga steget före och skapa ökad delaktighet, självständighet och trygghet för patienterna i deras vardag.
I rollen som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömning av patienters aktivitetsförmåga och boendemiljö, planering, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska insatser samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel i ordinärt och Särskilt boende samt inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor, där samarbete och utveckling är en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med ett ödmjukt och professionellt förhållningssätt. För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra professioner och har stor tillit till teamets samlade kompetens.
Som person är du positiv, engagerad och flexibel, med förmåga att snabbt anpassa dig efter verksamhetens behov och förändringar. Du har ett helhetsperspektiv, arbetar långsiktigt och ser varje individs unika behov. Vi värdesätter också ett professionellt och varmt bemötande gärna med en nypa humor som bidrar till goda relationer med patienter, anhöriga och kollegor.
Tidigare erfarenhet av hemsjukvård, teamarbete eller geriatrisk rehabilitering är meriterande, men vi välkomnar även dig med andra relevanta erfarenheter. Erfarenhet är uppskattat, men vi lägger stor vikt vid rätt inställning, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Du är idérik och lösningsfokuserad samt vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser framemot att höra från dig!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
