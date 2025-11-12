Senior projektör fiber - Eltel, Telia-nätet
Du som redan kan fiberbranschen vet att skillnaden mellan ett bra och ett riktigt bra projekt handlar om struktur, stöd och samarbete. Hos Eltel får du allt det - och friheten att fokusera på det du gör bäst: projektering på hög nivå. Här kliver du in i en stabil och välorganiserad verksamhet. Du slipper kringjobbet och kan lägga energin på det tekniska, planeringen och kvaliteten. Just nu söker vi en senior projektör till Eltels kontor i Bromma för att stärka upp arbetet med Telias fibernät - ett komplext och viktigt uppdrag för dig som vill arbeta självständigt, men aldrig ensam.
OM TJÄNSTEN:
Hos Eltel får du mer än ett jobb - du blir en del av en trygg och långsiktig arbetsgivare med starka kundrelationer och en organisation som står stadigt i en föränderlig bransch. Här finns en struktur som gör att du kan fokusera på det du gör bäst: projektering och kvalitet i arbetet.
Du arbetar i en miljö som präglas av frihet under ansvar, korta beslutsvägar och ett gott gäng som trivs tillsammans och hjälper varandra framåt.
Eltel är en ledande aktör inom byggnation, installation och underhåll av fiber-, koppar- och telekomnät. De samarbetar med några av landets största nätägare och är en viktig del av att bygga och förvalta Sveriges digitala infrastruktur för framtiden.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som projektör hos Eltel ansvarar du för projektering, planering och uppföljning av fiberprojekt - från ritning till färdig anläggning. Du arbetar nära kollegor inom byggledning, planering och produktion, och har en central roll i att säkerställa att projekten genomförs tryggt, effektivt och med hög kvalitet.
Du kommer bland annat att:
Projektering detaljplanering av fiber och kanalisation i samråd med kunder
Planera fiberdragningar i mark och luft
Upprätta arbetsinstruktioner, checklistor och arbetsordrar
Materialbeställningar och resursbokning
Ta fram bilder och översikt för trafikanordningsplaner och tillstånd
Kontakter med markägare, myndigheter och underentreprenörer
Planering och samordning av avbrott och sambyggnadsprojekt
Delta i uppstartsmöten och säkerställa kvalitet genom hela projektet
VI SÖKER DIG SOM HAR:Erfarenhet av arbete mot Telias nät - kanske som projektör, byggledare eller beställare
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Möjlighet att genomföra säkerhetsprövning
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din kompetens. Samtidigt har du lätt för samarbete och uppskattar att vara en del av ett team där man stöttar varandra.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett uppdrag som sträcker sig tillsvidare. Anställningen inleds som konsult via Friday, för att därefter övergå i en anställning hos Eltel.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
