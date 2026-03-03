Senior Projektledare Global Operations Westermo
Vill du leda strategiska industriprojekt på global nivå och vara med och forma Westermos framtida produktionsstruktur? Här får du en nyckelroll i ett internationellt teknikbolag där du driver förändring som påverkar hela verksamheten - på riktigt.
Westermo är ett globalt teknikbolag med huvudfabrik i Stora Sundby utanför Eskilstuna. Här finns vårt "core plant" - navet för industrialisering, metodik och standarder för hela koncernen. Vi befinner oss i en expansiv fas med ökade investeringar, insourcing till Sverige och en fortsatt global tillväxtresa med verksamhet i Sverige, Tyskland, Irland och Indien.
Nu söker vi en Senior Projektledare inom Global Operations som vill ta en central roll i att utveckla och optimera vår globala produktionsstruktur.
Om rollen
Det här är en strategiskt viktig roll där du leder komplexa projekt med stor påverkan på Westermos globala operations. Du ingår i Global Operations ledningsgrupp och arbetar nära VP Operations i frågor som rör struktur, kapacitet och framtida inriktning.
Du driver projekt som omfattar hela eller delar av vårt globala produktionsfootprint - från analys och beslut till genomförande och uppföljning.
Ditt uppdrag innefattar bland annat att:
Leda större förändrings- och investeringsprojekt inom global produktion
Driva flytt av produktion mellan fabriker och leverantörer (EMS)
Ansvara för insourcing- och outsourcinginitiativ
Bidra till optimering och konsolidering av Westermos globala produktionsstruktur
Säkerställa struktur, framdrift och leverans enligt etablerade projektmodeller
Du arbetar i nära samverkan med produktion, R&D, inköp, kvalitet och andra globala funktioner. Rollen innebär regelbundna internationella resor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren projektledare med vana att driva komplexa förändringsinitiativ i industriella och globala miljöer.
Du är van att arbeta strukturerat enligt projektmodeller, har ett starkt eget driv och förmågan att skapa framdrift även i komplexa sammanhang. Du kan utmana tekniskt - men din styrka ligger i att leda, prioritera och leverera.
Vi ser att du har:
Gedigen erfarenhet av att leda större projekt inom industri eller tillverkning
Erfarenhet av att driva förändringsarbete i globala organisationer
God förståelse för produktionsprocesser och industriella flöden
Vana av att arbeta i en internationell miljö
Civilingenjörsexamen eller motsvarande teknisk utbildning/erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av exempelvis produktionsflyttar, outsourcing/insourcing eller arbete i komplexa tillverkningsmiljöer.
Westermo erbjuder
Hos Westermo får du kliva in i en strategiskt viktig och tekniskt avancerad roll i ett stabilt och långsiktigt bolag där framtidstro, kvalitet och investeringar i svensk produktion är en självklar del av vardagen. Här möts det mindre bolagets närhet och engagemang med den globala koncernens möjligheter, i en organisation med högt förtroende för individens kompetens.
