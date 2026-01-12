Senior Projektledare för fastighetssystem
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Älmhult
, Helsingborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare som leder och samordnar införandet av gemensamma systemstöd för arbetsorder och besiktning inom en koncern med flera bolag. Du arbetar nära verksamhet, IT och leverantörer och ansvarar för planering, genomförande, förändringsledning och uppföljning. Målet är att ersätta splittrade lösningar med en gemensam, modulär plattform som stödjer hela flödet från felanmälan till genomförd besiktning, inklusive integrationer mot fastighetssystem, kundportaler och entreprenörer.
Lösningen ska stödja beställning, planering, utförande och uppföljning av arbete, med stöd för mobila arbetssätt, realtidsinformation och digital dokumentation.
ArbetsuppgifterEtablera projektorganisation, projektplan och styrmodell för området arbetsorder och besiktning.
Leda upphandling, kravställning och utvärdering av lösningar i samarbete med verksamhet, IT och upphandling.
Säkerställa integration med fastighetssystem, masterdata och integrationsplattform.
Leda arbete med processharmonisering, datamodell och utbildningsplan.
Driva förändringsledning och förankring i koncernens bolag.
Följa upp leveranser avseende kvalitet, tid och kostnad samt rapportera till programledning och styrgrupp.
Säkerställa att lösningen möjliggör framtida behov, innovation och digitala arbetssätt.
Stödja respektive bolag i planering inför införande.
KravMinst treårig akademisk utbildning inom IT/teknik eller motsvarande erfarenhet.
Minst 8 års dokumenterad erfarenhet som projekt- eller programledare för större IT- och/eller verksamhetsprojekt.
Erfarenhet av införande och/eller utveckling av system inom ett eller flera områden: beställning, order, fakturering, besiktning, underhåll eller fältservice.
Erfarenhet av koncerngemensamma uppdrag med flera juridiska enheter.
Erfarenhet av upphandling enligt LOU eller motsvarande offentlig upphandling.
Mycket god erfarenhet av processutveckling, integrationer och datamodellering.
God erfarenhet av förändringsledning och utbildning i samband med systeminförande.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att rapportera till styrgrupp.
MeriterandeErfarenhet från fastighetsbranschen eller allmännyttiga bostadsbolag.
Erfarenhet av integrationslösningar mot fastighetssystem (t.ex. Vitec, Momentum, Expand, Fast2).
Certifiering inom PMP, MSP, IPMA-B eller PRINCE2.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030592-1785336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680083