Senior Projektledare för Cosmic-införande
Avaron AB / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Enköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett pågående och verksamhetskritiskt samverkansprojekt inom hälso- och sjukvård där målet är att möjliggöra sammanhållen journalföring via Cosmic. Uppdraget handlar om att skapa en rättssäker, hållbar och välfungerande informationsdelning mellan olika vårdaktörer, samtidigt som nya arbetssätt, avtal, tekniska beroenden och förvaltningsstrukturer behöver falla på plats.
Det här är en roll för dig som trivs när projekt är komplexa, många intressenter är involverade och framdrift måste säkras i ett redan aktivt införande. Du får en central position där du påverkar både genomförande, stabilisering och överlämning till förvaltning. Det gör rollen särskilt intressant om du vill arbeta nära verksamheten i ett samhällsviktigt digitaliseringsinitiativ.
ArbetsuppgifterDu driver den fortsatta projektledningen för införandet av Cosmic i kommunal hälso- och sjukvårdsdokumentation.
Du håller ihop aktivitetslista, tidplan, risker och beroenden och säkerställer tydlig uppföljning genom hela genomförandet.
Du samordnar interna och externa projektaktiviteter kopplade till systeminförande, arbetssätt och verksamhetsförändring.
Du leder dialogen mellan verksamhet, IT, informationssäkerhet, juridik och externa samverkansparter.
Du bidrar i avtalsnära frågor, till exempel samverkansavtal, tjänsteavtal och ansvarsfördelning mellan flera parter.
Du koordinerar förberedelser inför testning, utbildning, driftsättning och efterföljande stabilisering.
Du rapporterar löpande till projektägare, styrgrupp och andra relevanta intressenter samt tar fram beslutsunderlag.
Du planerar och genomför överlämning till linje- och förvaltningsorganisation, inklusive struktur för fortsatt drift, support och förvaltning.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt inom offentlig sektor med flera aktörer och intressenter.
Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg.
Du har dokumenterad erfarenhet av införande, byte eller förändring av verksamhetskritiska IT-system, exempelvis vårdinformationssystem, journalsystem eller motsvarande.
Du har erfarenhet av att leda projekt i genomförande- och införandefas, inklusive driftsättning, stabilisering, restlista och överlämning till förvaltning.
Du har erfarenhet av att arbeta enligt agil modell med projektplan, tidplan, beroendehantering och rapportering till styrgrupp.
Du har erfarenhet av avtalsnära projektfrågor, exempelvis samverkansavtal, tjänsteavtal eller ansvarsfördelning mellan flera parter.
Du har grundläggande IT-kompetens och god förståelse för systemintegrationer, tekniska beroenden och verksamhetsmässiga konsekvenser vid systeminförande.
Du kan snabbt sätta dig in i befintlig projektplanering och ta ansvar för pågående arbetsströmmar utan introduktionsperiod.
Du har aktuell erfarenhet från projekt där kommun och region samverkat kring digital informationsöverföring, vårdprocesser eller sammanhållen journalföring.
Du kommunicerar mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt, och kan anpassa budskap till olika målgrupper.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937307-2060135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Enköping station (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Jobbnummer
9970510