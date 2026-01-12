Senior Projektledare
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare/uppdragsledare som vill driva framtagandet av ett koncerngemensamt ramverk för modelleringsverktyget 2c8. Uppdraget syftar till att skapa en enhetlig standard för hur processmodeller ska ritas, visualiseras och förvaltas, samt att möjliggöra en effektiv koppling till befintliga arbetssätt och systemstöd. Du blir en nyckelperson i att etablera struktur, kvalitet och samverkan kring processmodellering och ett integrerat ledningssystem.
ArbetsuppgifterProjektleda och facilitera analysarbete kopplat till etablering av ramverk för 2c8.
Följa och stödja en pilotuppstart för 2c8 för att samla lärdomar och identifiera framgångsfaktorer för skalning.
Ta fram design och dokumentation av ett ramverk som beskriver en gemensam standard för användning av 2c8.
Säkerställa att ramverket utgår från befintlig användning av SharePoint (VETA) och Stratsys, med fokus på möjlig integration.
Ta fram struktur och dokumentationsstöd som förenklar införande och förvaltning.
Bidra till och etablera en modell för nätverkande, erfarenhetsutbyte och samverkan mellan bolag och stödjande funktion.
Genomföra överlämning av resultat och material till beställare.
KravGedigen erfarenhet av projektledning och facilitering av analysarbete.
Hög administrativ förmåga.
Erfarenhet av utveckling och systeminförande.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning vid införande av nya system och arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta i Telge-koncernens miljö.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
