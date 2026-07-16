Senior Projekteringsledare till Granitor
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2026-07-16
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Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag.
När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel.
Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.
Vill du leda tekniskt avancerade projekt där dina beslut påverkar både teknikval, genomförande och slutresultat? Hos Granitor får du en nyckelroll i komplexa projekt inom energi, industri, elkraft, infrastruktur och fastighetsutveckling – från tidiga skeden till färdig leverans.
Vi söker nu en Projekteringsledare till vår Region Öst, som omfattar Stockholm och Mälardalen där du ingår i avdelningen Kalkyl och PI.
Om rollen Som Projekteringsledare hos Granitor ansvarar du för att leda, strukturera och samordna projekteringen i tekniskt komplexa projekt. Du blir en central länk mellan kund, projektorganisation, projektörer, konsulter, entreprenörer och övriga intressenter. Då uppdragen varierar i storlek och komplexitet behöver du även vara flexibel och bistå i förekommande arbetsuppgifter inom teamet som består av kalkylatorer, projektingenjörer samt projektledare.
Rollen passar dig som är trygg i projekteringsprocessens olika faser från förstudie och tidiga systemval till färdiga bygghandlingar och relationshandlingar. Du har förmågan att skapa struktur, tydlighet och framdrift i projekt där olika krav och beroenden behöver samordnas.
Dina ansvarsområden kan variera och omfatta exempelvis;
Leda och strukturera projekteringen, i rollen kan det även ingå att säkerställa att myndighetskrav, kundkrav och interna krav efterlevs genom hela projekteringsprocessen samt ansvara för upphandling och styrning av projektörer.
Säkerställa hög kvalitet i projekteringshandlingar.
Planera och genomföra projekteringsmöten samt följer upp projekteringsläget mot projektets mål, tidplan och ekonomi. Ansvarar för att identifiera och dokumentera aktiviteter, hantera ändringar och avvikelser samt analysera konsekvenser av beslut kopplat till tid, kostnad, kvalitet och teknisk funktion.
En viktig del av rollen är att bidra till en tydlig kommunikation mellan kund, projektörer, konsulter/entreprenörer och interna projektteam.
Vem är du? Vi söker dig som är en erfaren teknisk ledare med stark förståelse för projektering, samordning och genomförande av komplexa projekt. Du är van att skapa struktur i miljöer med många aktörer, tekniska discipliner och affärsmässiga krav. Vi vill lite mera och det märks, hos oss hjälper vi till och tvekar inte att utmana oss själva och bistå med den kompetens vi besitter för att hjälpa en kollega.
Du är en person som leder genom samarbete, tydlighet och förtroende snarare än genom formellt mandat. Du har lätt för att bygga relationer, driva dialog och få människor med olika kompetenser att arbeta mot gemensamma mål.
Vi söker dig som har
Bevisad kompetens och erfarenhet av projektering, projekteringsledning eller motsvarande teknisk ledarroll.
Erfarenhet av att samordna projektörer, konsulter, kunder och entreprenörer.
God kunskap om projektekonomi, kvalitetssäkring, riskhantering och projekttidsplanering.
Förmåga att driva projekteringsprocesser från förstudie till färdiga relationshandlingar.
Meriterande om du har erfarenhet av totalentreprenader och komplexa installationsprojekt.
Meriterande om du har kunskap om ABK 09, entreprenadjuridik och upphandling av konsulter.
Meriterande om du är högskoleingenjör eller civilingenjör inom elkraft, elteknik eller närliggande område eller har arbetat som elingenjör, elkonstruktör eller teknisk specialist inom el.
Vi erbjuder Hos Granitor får du möjlighet att arbeta i några av Sveriges mest spännande projekt inom energi, industri, infrastruktur och samhällsutveckling. Du blir en del av en organisation med stark entreprenörsanda, korta beslutsvägar och stora ambitioner inom elektrifiering, industriomställning och teknisk utveckling.
Vi erbjuder stor frihet under ansvar och en miljö där din erfarenhet, ditt affärsmannaskap och din tekniska kompetens verkligen gör skillnad. Här får du vara med och påverka både tekniska lösningar, arbetssätt och projektresultat.
Du kommer till ett företag med kompetenta kollegor, utvecklande uppdrag och goda möjligheter att växa i en verksamhet som satsar framåt. Förutom det erbjuder vi förmåner som gör vardagen lite bättre.
Vill du vara med och leda framtidens tekniska projekt?
Om du vill ta nästa steg i en roll där teknik, affär, ledarskap och samhällsutveckling möts, kan rollen som Projekteringsledare hos Granitor vara rätt möjlighet för dig.
Placering vid någon av våra kontor i regionen; Älvsjö, Danderyd, Enköping, Västerås eller Eskilstuna.
Välkommen med din ansökan! Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer efter semestern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granitor Electro Aktiebolag
(org.nr 556436-3595), https://www.granitor.se/karriar/lediga-jobb
125 45 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Granitor Electro Kontakt
Avdelningschef – Stora projekt & Kalkyl
Ola Martinsson +46104707827 Jobbnummer
10004645