Senior Project Manager - Property Development
Ditt Nya jobb
Vi har fått förtroendet att rekrytera en Senior Project Manager - Property Development till Fastighetskonsultbolag med HK i Stockholm.
Vi söker dig med minst 10-15 år erfarenhet som Senior Projektledare mot i första hand större Kommersiella projekt och olika Fastighetsutvecklingsprojekt.Publiceringsdatum2026-01-29Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid intresse och rollbeskrivning kontakta Senior Rekryteringskonsult Hans Forsslund via hans.forsslund@staffscandinavia.se
eller Associate Madeleine Häggberg via madeleine.haggberg@staffscandinavia.se
. Vi ser fram emot ditt CV + Referensprojekt.
Staff Scandinavia Search
Staff Scandinavia Search är en nischad aktör och rekryterar endast inom Bygg, Fastighet, Anläggning, Samhällsbyggnad och Infrastruktur. Bolagets företrädare och grundare Hans Forsslund har gedigen bakgrund av Search med över 25 års erfarenhet . Staff Scandinavia Search arbetar efter ledorden Service - Kvalitet - Personligt Engagemang Så ansöker du
