Senior Program- och IT-projektledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett samhällsviktigt uppdrag där betygssystemet förändras för att skapa mer rättvisa och likvärdiga betyg. Som senior program- och projektledare får du leda ett arbete som ska lägga grunden för hur digitala slutprov kan genomföras framåt, med fokus på att utreda hur en digital plattform bör utformas och vilka tekniska lösningar som är mest ändamålsenliga.
Du arbetar i en komplex miljö där teknik, verksamhet och styrning behöver hänga ihop. Uppdraget omfattar analys av olika tekniska lösningsalternativ och bedömning av deras genomförbarhet, men också organisatoriska förutsättningar, digital suveränitet och andra strategiskt viktiga frågor. Det här är en roll för dig som vill påverka ett initiativ där teknikval, styrning och genomförande får tydlig betydelse för utbildningssektorn.
ArbetsuppgifterDu leder en strategisk utredning kopplad till digitala slutprov och framtida plattformsval.
Du analyserar tekniska lösningsalternativ med fokus på genomförbarhet, prestanda, skalbarhet, tillgänglighet och driftsäkerhet.
Du driver program- och projektstyrning från start till mål, inklusive planering av tid, budget och resursbehov.
Du identifierar och bedömer risker, beroenden och konsekvenser kopplade till tekniska lösningar och digitaliseringsinitiativ.
Du tar fram beslutsunderlag och rekommendationer kring tekniska vägval, plattformar och införanden.
Du väger in organisatoriska förutsättningar, frågor om digital suveränitet samt andra strategiskt viktiga perspektiv i arbetet.
Du kommunicerar tekniskt komplexa frågor på ett tydligt sätt till beslutsfattare och andra intressenter.
KravMinst åtta års dokumenterad erfarenhet av ledningsarbete av större tekniska plattformar, system eller it-projekt där krav på prestanda, skalbarhet, tillgänglighet och driftsäkerhet har varit centrala.
Dokumenterad erfarenhet av att ha varit ledare för större it-organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och införanden av omfattande, tvärfunktionella, komplexa och tekniska projekt, inklusive tidplan, budget och resursbehovsplanering.
Dokumenterad erfarenhet av programstyrning från start till mål.
Dokumenterad erfarenhet av ledning av större digitaliseringstransformering.
Dokumenterad erfarenhet av leverantörsupphandlingar och outsourcingprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av att identifiera och bedöma risker, beroenden och konsekvenser kopplade till tekniska lösningar och digitaliseringsinitiativ.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag eller rekommendationer avseende tekniska vägval, plattformsval eller införanden.
Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera tekniskt komplexa frågor till beslutsfattare och intressenter.
Dokumenterad erfarenhet av styrning och ledning på både svenska och engelska.
MeriterandeKunskap från minst ett uppdrag om LOU.
Erfarenhet från minst ett uppdrag av it-drift i molnlösningar, med kunskap och erfarenhet av egen rådighet och hantering av personuppgifter.
Erfarenhet från minst ett uppdrag av förändringsledning i it-miljöer med säkerhetsklassad information.
Erfarenhet från minst ett uppdrag av projektledning enligt PPS.
Erfarenhet från minst ett uppdrag av att planera och genomföra kommunikationsinsatser mot olika målgrupper inom ett större förändringsprojekt.
Erfarenhet från minst ett uppdrag av överlämning av projekt eller förändring till förvaltning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057336-2098348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10000975