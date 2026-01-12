Senior Product Owner inom Data & Analytics
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En aktör inom energisektorn stärker sin förmåga inom data och analys för att möjliggöra bättre beslut, effektivare arbetssätt och stödja energiomställningen. Data & Analysteamet behöver en produktägare som tar ett tydligt ägarskap för både teamets leveranser och den långsiktiga utvecklingen av data- och analysförmågan.
Miljön präglas av Azure/Microsoft-ekosystemet där Microsoft SQL är en central del av data-/BI-miljön, och där arbetet med Databricks nyligen påbörjats. Rollen kombinerar strategiskt ansvar (målbild, roadmap och datastrategi) med operativt produktägarskap (backlogg, prioritering och löpande leverans).
ArbetsuppgifterSätta och kommunicera vision, målbild och riktning för leveranser inom data, analys och BI
Leda arbetet med att ta fram och driva implementering av datastrategi, inklusive prioriteringar, roadmap och genomförande
Äga och förvalta backloggen samt säkerställa tydliga krav och prioritering utifrån affärsvärde
Fungera som brygga mellan verksamhetens behov och teamets tekniska leverans
Skapa struktur för intake och prioritering samt säkerställa transparens kring vad som görs och varför
KravFlerårig erfarenhet som Produktägare (PO), Product Manager eller motsvarande inom IT/data/analys
Erfarenhet av att arbeta i agila arbetssätt (Scrum/Kanban/SAFe) och driva backlogg samt prioritering
Dokumenterad förmåga att översätta verksamhetsbehov till genomförbara initiativ, user stories/epics och tydliga prioriteringar
Vana att samverka med flera intressenter och skapa förankring i beslut och vägval
Stark kommunikativ förmåga att tydliggöra mål, status, risker och väg framåt
MeriterandeErfarenhet av att driva och leda arbete med datastrategi samt implementering (roadmap, governance, arbetssätt, adoption)
Erfarenhet av Databricks (t.ex. lakehouse, pipelines, notebooks och samspel med BI/analys)
Erfarenhet av Azure och Microsofts data-/analysstack
Erfarenhet av Microsoft SQL Server och närliggande BI-/dataområden (t.ex. datamodellering, DWH/lakehouse)
Vana av Azure DevOps och/eller JiraSå ansöker du
