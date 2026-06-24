Senior Product Cybersecurity Engineer
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Vill du arbeta med produktcybersäkerhet i Android-baserade infotainmentsystem och bidra till säkrare produkter genom hela utvecklingskedjan?
Här får du arbeta nära utvecklingsteam och bidra till att cybersäkerhet blir en naturlig del av produktutvecklingen. Rollen passar dig som vill påverka både arbetssätt och tekniska lösningar i komplexa produkter.
Om rollen
Arbeta med produktcybersäkerhet för Android-baserade infotainmentsystem.
Stötta team genom hela utvecklingskedjan, från planering till release.
Bidra till säkra och högkvalitativa lösningar för slutanvändare.
Det här kommer du göra
Ta fram och följa upp säkerhetskrav.
Genomföra riskanalyser och threat analysis.
Stötta secure development practices i utvecklingsarbetet.
Medverka i verifiering och releasearbete.
Samarbeta med utvecklare, arkitekter, testare, produktägare och leverantörer.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av produktcybersäkerhet eller automotive software.
Bakgrund inom embedded systems.
Kunskap om Android och/eller Linux.
Vana av ISO/SAE 21434 och TARA.
Förmåga att arbeta strukturerat och tvärfunktionellt.
Teknik & Verktyg
Android
Linux
ISO/SAE 21434
TARA
Embedded systems
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-6d997453246efec1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977982