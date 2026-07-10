Senior Performance Marketer
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Social Zense befinner sig i ett spännande läge med stark utveckling. Efter åtta år som specialistbyrå inom performance marketing gör bolaget sina bästa resultat hittills och fortsätter nu att förstärka verksamheten i Malmö. Därför söker vi en Senior Performance Marketer som vill ta ett självständigt ansvar för både annonseringen och relationen med några av byråns kunder.
Här arbetar du direkt mot kund och får mandat att påverka både kampanjerna, kanalvalen och den långsiktiga kundaffären.
Om rollenSom Senior Performance Marketer ansvarar du vanligtvis för fem till sex kunder parallellt. Kundportföljen består av en blandning av B2C, e-handel, biljettförsäljning och B2B, med varierande mediebudgetar och affärsmål.
Du arbetar operativt i plattformarna, men förväntas också förstå kundens affär, identifiera möjligheter och omsätta data till tydliga rekommendationer. Rollen innehåller både löpande optimering och nära kunddialog.
Dina huvudsakliga ansvarsområden blir att:
Planera och genomföra kampanjer i framför allt Meta Ads och Google Ads.
Övervaka, analysera och optimera annonseringen mot kundens affärsmål.
Ansvara för budget, uppföljning och rapportering.
Bygga starka och långsiktiga relationer med kunderna.
Rekommendera nya kanaler, marknader och arbetssätt när det finns potential.
Inledningsvis kommer du att lära känna din kundportfölj, etablera förtroende i kundrelationerna och bli trygg i Social Zenses arbetssätt. Du förväntas successivt kunna driva uppdragen självständigt och skapa en tydlig bild av vad som fungerar, vad som behöver förändras och vilka insatser som bör prioriteras.
Efter sex månader ska du kunna ta ett tydligt ägarskap för både resultatet i kontona och utvecklingen av kundrelationerna.
Din bakgrundDu har minst tre års erfarenhet av digital annonsering och är självgående inom både Meta Ads och Google Ads. Du förstår hur kanalstrategi, kampanjstruktur, målgrupper, kreativa format, budget och uppföljning hänger samman.
Du behöver också ha grundläggande teknisk förståelse för tracking. Du har koll på varför rätt mätning är avgörande och kan hantera grundläggande implementation av pixlar via Google Tag Manager.
Vi ser gärna också att du har:
God kompetens inom både paid social och paid search.
Erfarenhet av budgetansvar och resultatuppföljning.
Vana att presentera resultat och rekommendationer för kund.
Förmåga att hantera flera uppdrag och prioriteringar parallellt.
Grundläggande kunskap inom GTM, pixlar och cookie consent.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Därför är rollen intressant
Hos Social Zense får du en bred och självständig roll där du kombinerar operativ performance marketing med strategisk rådgivning, kundansvar och affärsutveckling. Samtidigt växer företaget och organisationen utvecklas löpande. Det skapar möjlighet att på sikt påverka både din egen roll och hur byråns erbjudande formas.
Kulturen är social, hjälpsam och prestigelös, med nära samarbete och stor frihet under ansvar. Här förväntas du ta initiativ, ställa frågor och bidra till teamet även utanför den egna kundportföljen, samtidigt som bolaget värdesätter hållbara arbetssätt och tydliga gränser mot kund.
Utöver en fast lön finns en bonusmodell kopplad till kundförlängningar och utveckling av befintliga affärer. Rollen utgår från Social Zenses kontor i Kolgahuset, nära Malmö Centralstation, med ett hybridupplägg där du arbetar tre dagar på kontoret och två dagar hemifrån.
Om Social ZenseSocial Zense är en specialistbyrå inom performance marketing, data, content och digital annonsering. Byrån arbetar med både mindre och större organisationer inom bland annat e-handel, kultur, biljettförsäljning och B2B.
Arbetssättet är kundnära och bygger på att specialisten själv förstår affären, driver uppdraget och utvecklar relationen. Här finns korta beslutsvägar, stort eget ansvar och nära samarbete mellan kollegorna.
PraktisktPlacering: Centrala MalmöArbetssätt: Hybrid: 3 dagar på kontoret och 2 valfria dagar hemifrånOmfattning: HeltidAnställning: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställningLön: Fast lön + bonus kopplad till kundförlängningar och utvecklad kundaffärStart: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Kontakt och processRekryteringen hanteras av E-commerce Recruit, specialister på rekrytering och search inom e-handel, digital marknadsföring och digital commerce. Vi arbetar med ett kompetensbaserat urval där erfarenhet, arbetssätt och rollens faktiska krav vägs samman.
Processen omfattar inledande intervjuer med rekryterare, intervjuer med Social Zense och ett arbetsprov med fokus på hur du resonerar kring ett konkret kundscenario. Mot slutet av processen använder vi även personlighets- och logiktest.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emil Gretland på E-commerce Recruit, emil@ecommercerecruit.se
. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Sandelsgatan 23 b (visa karta
)
115 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Social Zense Sweden AB Kontakt
Senior Rekryterare
Emil Gretland emil@ecommercerecruit.se +46733770768 Jobbnummer
10000138