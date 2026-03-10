Senior Middleware-Specialist Till Edge Associates
2026-03-10
Vi söker en Senior Middleware-specialist till EDGE Associates!
Plats: Stockholm eller Luleå
Säkerhetsklassning: Krävs (svenskt medborgarskap)
Om rollen
Vill du arbeta med samhällsviktig IT-infrastruktur i en miljö där säkerhet och stabilitet står i centrum?
Vi på EDGE Associates söker nu en Senior Middleware-specialist till vårt team. Du blir anställd hos oss och kliver direkt in i ett spännande uppdrag hos en av våra kunder inom offentlig sektor. Här blir du en nyckelperson i deras Middleware-driftteam och stöttar IT-produktionen med din expertis. Arbetet innebär allt från daglig drift och tekniskt expertstöd i utvecklingsprojekt till att designa och implementera robusta lösningar för kundens plattformar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd för höga säkerhetskrav och har förmågan att förankra tekniska lösningar genom dokumentation och kunskapsöverföring.
Vi söker dig som har:
Minst 6 års erfarenhet av Apache och certifikathantering.
Förmåga att arbeta utanför ordinarie arbetstid vid behov.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av IBM MQ köhanterare.
Erfarenhet av Jboss applikationsserver i stora miljöer.
Erfarenhet av Elasticsearch.
Erfarenhet av OpsView.
Varför EDGE Associates?
Hos oss blir du en del av ett innovativt och teknikorienterat team där vi arbetar med spännande och samhällskritiska projekt. Vi erbjuder:
Fast anställning
Konkurrenskraftig lön där du får merparten av intäkterna du genererar.
Attraktiva förmåner och fokus på din work-life balance.
Utmanande uppdrag via våra direkta avtal med stora aktörer inom offentlig och privat sektor.
Stark teamkultur där vi delar kunskap och utvecklas tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: careers@edgeassociates.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge Associates AB
(org.nr 559054-3152), http://www.edgeassociates.se
Borgarfjordsgatan 21 A 12902 (visa karta
)
164 53 KISTA Jobbnummer
9789285