Senior mekanikkonstruktör
Etteplan Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2026-03-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Karlstad
, Örebro
, Ludvika
, Vansbro
, Köping
eller i hela Sverige
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag med en tydlig ambition - att utveckla framtidens industrier genom teknik som gör verklig skillnad. Vi är över 4 000 teknikspecialister globalt som kombinerar djup teknisk kompetens med ett starkt fokus på människor, samarbete och hållbar utveckling.
Nu stärker vi vårt team i Karlstad och söker flera seniora mekanikkonstruktörer som vill arbeta med avancerad produktutveckling i en miljö där erfarenhet, professionalism och långsiktighet värderas högt.
Om rollen
I Karlstad är vi omkring 50 konsulter med bred och djup kompetens inom produktutveckling. En stor del av kontoret består av vårt mekanikteam - konstruktörer med varierad erfarenhetsnivå som tillsammans levererar tekniskt krävande lösningar genom både konsultuppdrag och interna projekt.
Som senior mekanikkonstruktör hos oss får du en roll där du förväntas ta ett tydligt tekniskt ansvar i uppdrag. Du arbetar med komplexa konstruktioner, driver lösningar framåt och fungerar som ett kvalificerat bollplank både internt och i dialog med kund.
Våra uppdrag finns ofta i gränslandet mellan avancerad produktutveckling och industriell tillämpning, där krav på funktion, tillförlitlighet och tillverkbarhet möts.
Vi utvecklar aktivt vårt arbetssätt mot mer teambaserade leveranser och managed service, där vi tar ett större ansvar för helheten gentemot kund. Det skapar en miljö med hög teknisk nivå, nära samarbete och större möjlighet att påverka lösningar över tid.
Uppdragen kan ske både i nära samarbete med kund på plats och i våra egna leveranser, beroende på uppdragets karaktär.
Du blir en del av ett team med varierad erfarenhetsnivå, där du har möjlighet att bidra med din kompetens, stötta kollegor och - om du vill - ta en ledande roll i tekniska frågor och teamets utveckling.
Vi lägger stor vikt vid trivsel, samarbete och ett arbetsklimat där man stöttar varandra. Här är det högt i tak, nära till skratt och samtidigt ett starkt fokus på professionalism och leverans.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten hos en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som är tekniskt utmanande och som spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid.
Vi ser din erfarenhet som en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar. Hos oss erbjuds du en miljö där du kan utvecklas vidare i takt med din egen ambition - oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, ta tekniskt ledarskap i uppdrag eller agera rådgivare.
Du möter både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Vi erbjuder trygga och konkurrenskraftiga villkor med kollektivavtal, tjänstepension enligt ITP1 eller ITP2 (inklusive flexpension) samt försäkringar. Friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård ingår. Vill du veta mer om våra förmåner hittar du hela listan längre ner på sidan.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion och som trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta egna beslut och bidra med din kompetens på djupet. Du är trygg i din yrkesroll, nyfiken på teknikens utveckling och uppskattar att arbeta i sammanhang där kvalitet, struktur och samarbete är centrala.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, mekatronik eller motsvarande erfarenhet
- flera års erfarenhet av avancerad mekanisk konstruktionmycket
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- erfarenhet av att arbeta i CAD-system som exempelvis SolidWorks, CATIA och/eller Creo på hög nivå
Det är meriterande om du har erfarenhet av CE-märkning och maskinsäkerhet.
Denna tjänst kan komma att kräva att du genomgår en säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig och respektfull för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team.
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9819585