Senior Mechatronic Verification Engineer
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Vill du bidra till säkra och kvalitetssäkrade transportlösningar? Här får du arbeta med mekatronisk verifiering i en global utvecklingsmiljö.
Vill du vara med och säkra kvaliteten i framtidens transportlösningar? Här får du arbeta nära utveckling och test i en internationell miljö med fokus på verifiering av mekatroniska system.
Om rollen
Du ingår i ett team som arbetar med verifiering och validering av produkter.
Rollen fokuserar på testmetoder, analys och tekniska rapporter.
Du bidrar till att säkra ett effektivt och kvalitetssäkrat slutresultat.
Det här kommer du göra
Utveckla och genomföra testmetoder för mekatroniska system.
Analysera testresultat och sammanställa tekniska rapporter.
Arbeta med verifiering i en miljö där kvalitet och lärande står i centrum.
Samarbeta med kollegor inom test och utveckling.
Vi söker dig som har
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekatronik, elektroteknik eller motsvarande erfarenhet.
God kunskap om fordonskommunikation, särskilt CAN och LIN.
Erfarenhet av dataanalys i Excel, Python eller liknande verktyg.
Bakgrund inom test eller utveckling i fordonsindustrin.
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Teknik & Verktyg
CAN
LIN
Excel
Python
ECU
Powertrain
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-24d1a48d1ac9ade8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977984