Senior Markmiljöspecialist
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en nyckelroll i ett kommunalt infrastrukturprojekt med fokus på detaljprojektering, förfrågningsunderlag och stöd under utbyggnad. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära tekniska krav, kvalitet och genomförbarhet i en tät stadsmiljö.
Du kommer att utgå från befintliga bygghandlingar samt marktekniska och miljötekniska underlag, och vidareutveckla dessa för en utförandeentreprenad. Arbetet ställer höga krav på struktur, noggrannhet och förmåga att anpassa handlingar till nya förutsättningar, beställarens riktlinjer samt gällande lagstiftning, standarder och branschpraxis.
ArbetsuppgifterTa fram och vidareutveckla förfrågningsunderlag inom markmiljöområdet.
Omarbeta befintliga handlingar från ABT till AB04 och anpassa dem till nya förutsättningar.
Granska, kvalitetssäkra och säkerställa att handlingar färdigställs som FU-handlingar.
Ta fram relevanta delar till mängdförteckning och teknisk beskrivning för teknikområdet.
Upprätta masshanteringsplan med mängder.
Kontrollera och återanvända tidigare framtagna dokument för utförandeentreprenad.
Identifiera eventuella behov av markintrång och lyfta dessa omgående.
Vid behov ta fram tidplan för leverans av hela eller delar av uppdraget.
KravMinst 10 års erfarenhet av markmiljöarbeten.
Minst 5 års erfarenhet som teknikansvarig.
Du är högskoleingenjör.
Du har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.
Du har arbetat åt en entreprenör i en totalentreprenad.
Du har tagit fram bygghandlingar och FU i en utförandeentreprenad.
Du har dokumenterad erfarenhet som markmiljöresurs i tät stadsmiljö.
Du har erfarenhet från uppdrag för kommunal verksamhet samt uppdrag i direkt anslutning till spår- och vägområde.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7454170-1910704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
111 20 STOCKHOLM
