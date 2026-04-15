Senior markåtkomstexpert
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en senior expertroll i en samhällsviktig verksamhet inom energiinfrastruktur, där markåtkomst, skadereglering och fastighetsfrågor är avgörande för att investeringar och reinvesteringar ska kunna genomföras på ett hållbart och effektivt sätt. Här får du bidra med djup specialistkunskap i projekt som påverkar utvecklingen av kritisk infrastruktur, samtidigt som du fungerar som ett kvalificerat stöd till organisationen i komplexa sakfrågor.
Rollen kombinerar operativt expertstöd med verksamhetsutveckling. Du arbetar nära projektverksamheten men bidrar också i verksamhetsövergripande frågor, exempelvis inom samhällskontakter, tvärfunktionella samarbeten och utbildningsinsatser. Det här är ett uppdrag för dig som vill använda din erfarenhet där den gör konkret skillnad i en komplex och samhällsbärande miljö.
ArbetsuppgifterDu ger expertstöd till markåtkomstresurser i investerings- och reinvesteringsprojekt.
Du stöttar kollegor i sakfrågor kopplade till markåtkomst, skadereglering och övriga fastighetsfrågor.
Du bidrar med specialistkunskap inom åkernormen.
Du medverkar i verksamhetsutveckling kopplad till markåtkomst.
Du deltar i verksamhetsövergripande arbete inom exempelvis samhällskontakter, tvärfunktionella samarbeten och utbildningsinsatser.
KravMinst 15 års arbetslivserfarenhet av markåtkomst för elsektorn.
Minst 15 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet inom infrastruktursektorn.
Minst 15 års arbetslivserfarenhet inom åker- eller skogsnormen.
B-körkort.
Utbildning som agronom.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 15 års arbetslivserfarenhet av att arbeta inom projektverksamhet för investering eller reinvestering för lokal-, regional-, eller transmissionsnät.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av rollen som mentor för resurser inom markåtkomstfrågor för elsektorn.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
172 68 SUNDBYBERG
