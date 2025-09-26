Senior löneadministratör
Wise Professionals AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-09-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tranemo
, Haninge
eller i hela Sverige
Vår kund sitter i trevliga lokaler i Jönköping. I denna roll är det viktigt att du uppskattar att arbeta på plats, måndag till fredag och värdesätter samarbetet med kollegorna på kontoret."
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag i 6 månader där möjlighet för övertag finns. Vi söker även dig som har eget bolag inom lön.
Om rollen
I denna roll blir du en del av ett mindre löneteam där du, tillsammans med en löneadministratör ansvarar för den operativa löneleveransen. Totalt hanterar ni tillsammans ca 550 löner i systemet Flex HRM- från ax till limpa - för både tjänstemän och kollektivanställda. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens i en organisation med väl inarbetade processer och ett nära samarbete i teamet.Publiceringsdatum2025-09-26Bakgrund
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av att självständigt arbeta med hela löneprocessen för både tjänstemän och kollektivanställda. Du har god systemvana och känner dig trygg i din roll som lönespecialist. Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta strukturerat. Du har också lätt för att samarbeta och värdesätter att vara en del av ett team där man hjälper och stöttar varandra.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss lovar vi den bästa tiden i din karriär. Du kommer från dag ett att komma in i ett sammanhang som ger dig en snabb utveckling i karriären, samtidigt som du får vara med och påverka framtidens arbetsplatser. Välkommen till en värld full av möjligheter! Läs mer om livet som konsult vi oss här!
Nyfiken på att veta mer?
Du får gärna kontakta oss om du har frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se
) och Konsultchef Kim Lovén (kim.loven@wise.se
).
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald i bakgrund, erfarenhet och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation med ledstjärnorna nyfiken - modig - proffsig.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
Wise Professionals Jobbnummer
9528829