Senior Logistics Manager till Västerås!
Om rollen
Som Logistics Manager blir du en nyckelspelare i att utveckla och implementera strategier för transport och logistik. Du kommer att arbeta nära både lokala och globala team för att säkerställa att verksamhetens mål uppnås, med fokus på effektivitet, service och kostnadsoptimering.
Du leder ett engagerat team där du ansvarar för planering, rekrytering, utveckling och prestationsstyrning. Din roll blir central för att driva kontinuerliga förbättringar och förändringsarbete inom hela leveranskedjan.
Dina ansvarsområden:
Utveckla och implementera strategier, policyer och processer inom transport och logistik.
Säkerställa att lokala och globala strategier är i linje med affärsmål.
Optimera Total Cost of Ownership (TCO) och förbättra servicegraden.
Leda teamet med fokus på utveckling, resultat och samarbete.
Bidra till förändringsarbete och ständiga förbättringar inom supply chain.
Din profil:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom transport, logistik eller supply chain.
Strategisk förmåga att balansera operativt arbete med långsiktiga mål.
God förståelse för transportprissättning, logistikstandarder och bästa praxis globalt.
Resultatorienterad och van att driva förbättringsinitiativ.
Flytande engelska i tal och skrift medan svenska är meriterande.
Akademisk bakgrund inom logistik, supply chain, ekonomi eller liknande är önskvärd.
Praktisk info:
Uppdragsperiod: 20 okt 2025 - 19 jul 2026
Omfattning: Heltid 100%
Plats: Västerås
Ansökan och CV skickas in på engelska
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett starkt team som driver logistikutvecklingen framåt? Sök tjänsten redan idag!
