Senior Kravanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior kravanalytiker som stärker en verksamhetsutvecklingsfunktion med fokus på kravarbete. Rollen innebär att driva kravarbetet framåt och stötta projekt- och uppdragsledning för att skapa goda förutsättningar för leveranser. Du verkar i en strategisk och stödjande miljö där arbetet sker i nära samarbete med verksamhet, utveckling och andra intressenter, med ett helhetsperspektiv på organisationsnivå.
ArbetsuppgifterLeda och samordna kravprocessen genom planering, prioritering och uppföljning för att säkerställa rätt kvalitet i rätt tid.
Genomföra kravinsamling och kravanalys via intervjuer och workshops med intressenter och användare.
Dokumentera och förvalta krav i form av kravdokument, specifikationer samt user stories för både funktionella och icke-funktionella krav.
Säkerställa tydlig kommunikation och gemensam förståelse av kraven mellan intressenter, projektledning, utveckling och test.
Stötta uppsättning av livscykelhantering för krav samt spåra, hantera, prioritera och validera ändringar under hela livscykeln.
Skapa struktur i kravmassan och stödja etablering av krav även i förvaltning.
Delta i granskning och godkännande av kravunderlag samt stödja acceptanstester för att säkerställa att leveranser möter definierade krav.
Identifiera risker och problem kopplade till krav samt föreslå åtgärder.
Vid behov ta fram testplaner baserat på krav och i mindre omfattning leda testprocessen.
Krav5-9 års erfarenhet i rollen som kravanalytiker.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och driva kravarbete i uppdrag/projekt.
Erfarenhet av kravinsamling och kravanalys, exempelvis genom intervjuer och workshops.
Erfarenhet av att ta fram och förvalta kravdokumentation såsom specifikationer och user stories.
Erfarenhet av kravhantering och förändringshantering genom hela projektets livscykel.
Erfarenhet av verifikation/validering av krav samt stöd i acceptanstester.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att ta fram testplaner och i viss utsträckning leda testprocesser.
Erfarenhet av riskhantering kopplat till kravarbete.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7140283-1814954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9712851