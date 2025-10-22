Senior Kravanalytiker
Vi söker nu för vår kunds räkning en senior kravanalytiker till ett spännande och strategiskt produktutvecklingsprojekt inom avancerad dataanalys och AI.
Projektet befinner sig i uppstartsfasen, vilket ger dig möjligheten att vara med från början och påverka både produktens riktning och arkitektur. Produkten kommer att använda AI-algoritmer och generativ AI för att skapa insikter och beslutsstöd i komplexa miljöer. Lösningen ska fungera både on-premises och i säkra molnmiljöer - vilket ställer höga krav på kravhantering, struktur och teknisk förståelse.
Rollen:
Som kravanalytiker kommer du att ha en central roll i utvecklingen av en helt ny produktfamilj. Du arbetar nära affärsutvecklare, produktägare, IT-arkitekter och utvecklare för att identifiera behov, analysera användningsfall och omvandla dessa till tydliga krav och specifikationer.
Du kommer bland annat att:
Identifiera och analysera behov och användningsfall för olika målgrupper
Ta fram och strukturera både funktionella och icke-funktionella krav
Bidra till att definiera produktens struktur, moduler och funktionella paket
Stötta i arbetet med produktvision och roadmap
Säkerställa krav på användbarhet, säkerhet och skalbarhetPubliceringsdatum2025-10-22Profil
Flera års erfarenhet som kravanalytiker inom produktutveckling, från behovsanalys till leverans
Vana att strukturera komplexa användarbehov och skapa tydliga kravflöden
Erfarenhet av datadrivna eller AI-baserade lösningar
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att arbeta med både tekniska och affärsinriktade intressenter
Meriterande:
Erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum, SAFe eller liknande)
Bakgrund inom säkerhetsklassade miljöer, myndigheter eller bank/finans
Kunskap om regulatoriska krav som GDPR och cybersäkerhetsstandarder
Du blir en del av ett projekt i teknologisk och konceptuell framkant, där du får möjlighet att påverka produktens riktning redan från start. Tillsammans med ett engagerat och erfaret team arbetar du i en professionell miljö där din kompetens verkligen gör skillnad - och där innovation, samarbete och utveckling uppmuntras varje dag.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag så berättar vi mer! Uppdraget är ett visstids konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, ekonomi, sälj och marknad och har 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a. sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller din vardag. Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
