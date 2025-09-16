Senior Kravanalytiker
Plats: Sundbyberg
Distans: Möjlighet till 2 dagar/vecka på distans
Startdatum: 1 oktober 2025
Slutdatum: 1 oktober 2026
Option på förlängning: 1 + 1 år
Om rollen
Vi söker en senior kravanalytiker till leveransområdet/systemområdet Informations- och Stödtjänster (IST). Området är verksamhetskritiskt med många interna och externa integrationer och fungerar som nav för myndighetens IT-system. Din roll blir att säkerställa att krav samlas in, dokumenteras, prioriteras och implementeras på ett sätt som skapar maximal verksamhetsnytta.
Arbetet bedrivs enligt agila metoder med inspiration från SAFe och omfattar såväl backend som frontend, där teknisk förståelse är avgörande. Du blir en brygga mellan utvecklingsteam, lösningsarkitekter, testteam och verksamheten. Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Identifiera och specificera verksamhetskrav tillsammans med systemägare, utvecklingsteam och externa aktörer
Dokumentera och hantera tjänstekontrakt för tekniska gränssnitt och integrationer
Strukturera krav i arbetspaket som är värdeskapande och verifierbara genom tester
Säkerställa spårbarhet mellan krav, lösning och test
Samarbeta med lösningsarkitekter för att ta fram effektiva och framtidssäkra tekniska lösningar
Delta i acceptanstester och verifiera att levererade funktioner uppfyller ställda krav
Bidra till förvaltning och vidareutveckling av befintliga tjänster
Koordinera tekniska uppdateringar och säkerställa efterlevnad av riktlinjer och regelverk
Krav på kompetens och erfarenhet (SKA)
Minst 8 års erfarenhet av kravanalys inom IT-projekt, gärna inom komplexa och samhällskritiska verksamheter
Minst 5 års erfarenhet av kravanalys i systemutvecklingsprojekt med många integrationer
Minst 5 års erfarenhet av att ta fram och hantera tjänstekontrakt
Minst 5 års erfarenhet av miljöer som använder Java, Spring Boot, Oracle och Weblogic
Minst 5 års erfarenhet av agila arbetsmetoder och att dela upp krav i hanterbara arbetspaket
God kommunikativ förmåga och förmåga att översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Strukturerad, analytisk och självständig med starkt driv
Meriterande (BÖR)
Minst 3 års erfarenhet av objekt- och datamodellering
Minst 3 års erfarenhet av kravarbete i EA Sparx
Språkkunskaper
Flytande svenska i tal och skrift
Omfattning och arbetsmiljö
Heltid
Delvis distans (2 dagar/vecka)
Introduktion och kontorsdagar på Sundbyberg
Om Soros Consulting
Vi på Soros Consulting arbetar med uppdrag för både privata och offentliga aktörer och har som mål att skapa värde för både våra kunder och konsulter. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och erbjuder engagerade konsulter möjligheten att utvecklas i spännande och utmanande projekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9511523